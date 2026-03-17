Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Chiều 17/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nội dung về công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Tổ chức; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, thời gian từ ngày 17-26/4 (tức từ ngày 1-10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh; gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu, cho ý kiến vào mội số nội dung quan trọng.

Trong đó, phần lễ gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh từ ngày 7-21/4/2026 (tức từ ngày 20/2 - 5/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ); Rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng ngày 23/4/2026 (tức ngày 7/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong” ngày 26/4/2026 (tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ)...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; Hội trại Văn hóa; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Triển lãm mỹ thuật quốc tế; Hội sách Đất Tổ; Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương; Giải Bơi chải tỉnh Phú Thọ; Hội chợ Hùng Vương; Giao lưu ngoại giao văn hóa - Phú Thọ 2026; bắn pháo hoa tầm cao...

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ đã báo cáo về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tổng thể; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức.

Xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ công tác tuyên truyền và truyền thông đối ngoại trong dịp Giỗ Tổ; tham mưu ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí cùng một số văn bản liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo phương án thực hiện các chương trình tường thuật trực tiếp trong khuôn khổ lễ hội.

Sở cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung chi tiết cho các hoạt động chính của Giỗ Tổ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp kinh phí từ các sở, ngành để đề nghị Sở Tài chính thẩm định, đảm bảo nguồn lực tổ chức các hoạt động. Đồng thời, hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho họp báo quý I/2026 và cung cấp thông tin về Giỗ Tổ.

Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, quản lý dịch vụ du lịch; xây dựng dự thảo phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Trần Duy Đông nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là sự kiện chính trị - văn hóa lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Đặc biệt, sau sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự kiện này càng có ý nghĩa quan trọng hơn, không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, thể hiện tấm lòng tri ân các Vua Hùng, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và du lịch Phú Thọ, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu tại hội nghị.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tất cả các cụm trưởng và thành viên cụm xã, phường tham gia Giỗ Tổ phải là các đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường, chịu trách nhiệm toàn diện các nội dung hoạt động của cụm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ngành, địa phương, đơn vị không được lơ là, chủ quan, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến các hoạt động Giỗ Tổ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc được tỉnh giao theo kế hoạch; triển khai tuyên truyền, trang trí tại các tuyến đường, tuyến phố chính đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ Nhân dân và du khách...

Đồng thời, hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông về công tác tổ chức Giỗ Tổ; theo dõi, rà quét thông tin trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản các hoạt động phần lễ trình UBND tỉnh phê duyệt; chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại Khu di tích; xây dựng phương án tổ chức Hội trại Văn hóa đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện thực tiễn...

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng thống nhất thành phần, số lượng đại biểu mời tham dự, phát hành giấy mời đại biểu dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 và Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương; tham mưu tổ chức đón tiếp, đảm bảo công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Trung ương tham dự các hoạt động này.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến thống nhất chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thuộc phần hội và tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giỗ Tổ trong thời gian tới.

Lê Hoàng