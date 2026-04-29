Tháo gỡ vướng mắc về chuyển giao công nghệ cho Công ty Honda Việt Nam

Chiều 29/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Honda Việt Nam, nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Công ty.

Tại buổi làm việc, Công ty Honda Việt Nam báo cáo những tác động của Nghị định số 101/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/4/2026) hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ đối với hoạt động của đơn vị. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị liên quan đến lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro đối với các dòng xe sản xuất tại Việt Nam cũng như đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép hồ sơ gia hạn sản xuất cho các dòng xe của Honda Việt Nam.

Trên cơ sở các ý kiến giải đáp, làm rõ của lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Việc ban hành các tiêu chuẩn khí thải là lộ trình tất yếu để thực hiện cam kết Net Zero và chương trình tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn thực tế cho doanh nghiệp, tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất các thủ tục trong thẩm quyền, phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ công nghệ hạn chế.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Chính phủ. Trong đó, tập trung kiến nghị về cơ chế đặc thù cho phép sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Euro 3, Euro 4 phục vụ mục tiêu xuất khẩu; đồng thời đề xuất các bộ, ngành sớm thống nhất lộ trình khí thải để tránh chồng chéo, tạo điều kiện ổn định cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Honda Việt Nam chủ động cung cấp thêm thông tin tham chiếu về quy định trong khu vực ASEAN và phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy để tạo sự đồng thuận trong quá trình kiến nghị chính sách.

Đinh Vũ