Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Ngày 28/4, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (1/5/1976 - 1/5/2026).

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Binh chủng Tăng thiết giáp; các đồng chí tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp qua các thời kỳ; lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp đã không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thành viên kíp xe tăng thiết giáp, chiến sĩ mới có uy tín của Binh chủng Tăng thiết giáp. Nhà trường đã đào tạo được hơn 100 nghìn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thành viên kíp xe tăng thiết giáp và chiến sĩ mới; trong đó có hàng trăm học viên quốc tế cho Quân đội Lào và Campuchia.

Đội ngũ giáo viên của Nhà trường không ngừng trưởng thành, với 100% đạt trình độ đại học, trên 11% có trình độ sau đại học; nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cùng với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, Nhà trường luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất; xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác dân vận được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, hiến máu tình nguyện, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Với những thành tích nổi bật, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba; 5 Huân chương Chiến công các hạng; 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Huân chương Chiến công hạng Nhì của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng hàng trăm cờ thưởng, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành...

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc, những cống hiến to lớn của các thể hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp đã đạt được trong 50 năm qua.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, học viên; đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, đào tạo theo hướng sát thực tiễn chiến đấu, lấy chất lượng làm trung tâm.

Đồng thời, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân nơi đóng quân; tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, dạy tốt - học tốt, đã ra quân là đánh thắng”, quyết tâm xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thuý Hường