Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026

Chiều 28/4, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh tại hội thi.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải Nhì cho các thí sinh tại hội thi.

Hội thi năm nay thu hút 17 thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, được lựa chọn từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, Ban Giám khảo hội thi đã lựa chọn được những thí sinh có phần thi xuất sắc nhất.

Nội dung các phần thi bám sát yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh tại hội thi.

Ban Tổ chức trao 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh tại hội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, các thí sinh đã thể hiện phần thi tự tin, sáng tạo, có chiều sâu, bảo đảm tính thuyết phục và sức lan tỏa. Nhiều bài thuyết trình được đầu tư kỹ lưỡng, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới, trọng tâm như: Bước chuyển chiến lược của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đột phá chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; mục tiêu tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước gắn với thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải phụ cho những thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Lê Minh