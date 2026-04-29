Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Sáng 29/4, Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2026. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. UBND tỉnh Phú Thọ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đồng thời đặt mục tiêu giảm tai nạn lao động hằng năm, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 160 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 người tử vong và 48 người bị thương nặng; số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng giảm 15 vụ so với năm 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ là: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”; Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai như: rà soát, đánh giá và xây dựng các phương án làm việc an toàn; kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tăng cường huấn luyện ATVSLĐ; quản lý chặt chẽ máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt; thực hiện quan trắc môi trường lao động; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác ATVSLĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà hỗ trợ thân nhân người lao động tử vong do tai nạn lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2354/KH-UBND và Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác ATVSLĐ năm 2026. Những đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cần khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ; tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, đặc biệt trong các ngành nghề có nguy cơ cao như xây dựng, khai khoáng, cơ khí, luyện kim, sản xuất xi măng, hóa chất, chế biến thủy sản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp phải xây dựng và triển khai kế hoạch ATVSLĐ cụ thể; bố trí cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách; tổ chức huấn luyện đầy đủ cho người lao động; kiểm định thiết bị trước khi đưa vào sử dụng và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Các đơn vị tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát rủi ro; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra cần được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn, hạn chế tối đa các sự cố nghiêm trọng.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ trao quà hỗ trợ các đoàn viên, người lao động bị thương tật do tai nạn lao động.

Đối với tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm như “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng” và chương trình “Cảm ơn người lao động”. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn mới.

Nhằm động viên người lao động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Tháng Công nhân 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 30 suất quà cho 22 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động và 8 thân nhân đoàn viên, người lao động bị tử vong do tai nạn lao động, với tổng kinh phí 110 triệu đồng.

Lê Minh