Luyện tập diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 28/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chỉ đạo xã Đồng Lương tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt diễn tập.

Dự và chỉ đạo luyện tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Diễn tập tác chiến xã Đồng Lương là cuộc diễn tập điểm của tỉnh Phú Thọ, đồng thời là diễn tập điểm của Quân khu 2. Đây là một trong những cuộc diễn tập cấp xã điểm đầu tiên trong toàn quân sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, buổi luyện tập tổng hợp diễn tập tác chiến là bước chuẩn bị quan trọng để cuộc diễn tập chính thức từ ngày 6-7/5/2026 diễn ra thành công.

Tình huống diễn tập: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Lương ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia cần xác định rõ đây không chỉ là một buổi tập dượt đơn thuần, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từng vị trí trong khung diễn tập, từ lãnh đạo các cơ quan, cấp ủy, chính quyền đến các đơn vị dân quân, tự vệ phải đặt mình vào trạng thái thời chiến, làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm nhất; vận hành cơ chế nhịp nhàng, đúng nguyên tắc. Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ trong nội dung thực binh (xử trí tình huống A2, bắn chiến đấu) bảo đảm an toàn tuyệt đối và rút kinh nghiệm kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thăm, kiểm tra các khu vực diễn tập.

Tình huống đặt ra là: Với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, “X” và đồng minh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá, kích động; tiến hành đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao, thiết lập vùng cấm bay, bao vây cấm vận, phong tỏa đường không, đường biển.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các đối tượng phản động đã lôi kéo, kích động biểu tình. Trên địa bàn xã Đồng Lương, do cho rằng việc thu hồi giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng ở khu Làng Đồi, Đồn Điền, Xóm Móng, Đồng Chanh, một số đối tượng bất mãn, có tiền án, tiền sự cùng một số người dân đến tụ tập tại trụ sở UBND xã đòi yêu sách.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên và nghe cơ quan quân sự, công an báo cáo, Thường trực Đảng ủy xã Đồng Lương đã tổ chức hội nghị quán triệt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thăm, kiểm tra các khu vực diễn tập.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Cuộc luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ xã Đồng Lương được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá, rèn luyện năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương. Đây là cuộc diễn tập mới về quy mô, hình thức và nội dung, với yêu cầu mức độ cao hơn về nhiệm vụ tác chiến, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ. Là cơ sở để hoàn thiện các phương án tác chiến, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sát thực tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số hình ảnh diễn tập:

Lê Hoàng