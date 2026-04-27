Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đề xuất bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cần linh hoạt theo thực tế địa phương, trong đó có đề xuất bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.

Quý II/2026 là thời hạn Trung ương giao thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Cần hợp lý, hợp lòng dân

Tại hội nghị giao ban quý I/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền 3 cấp.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, phường; khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Liên quan nội dung này, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến tới Báo Lao Động, bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sắp xếp, song cho rằng cần thực hiện linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng địa phương.

Bạn đọc Phạm Vinh Quang cho hay, dù nhập hay tách cũng cần hợp lý, hợp lòng dân và bảo đảm hiệu quả hoạt động thực chất, tránh tăng đầu mối, tăng chi phí nhưng hiệu quả thấp.

Bạn đọc Huỳnh Văn Thủy đề xuất Bộ Nội vụ cần xây dựng nhiều phương án, có thể thí điểm tại một số địa phương trước khi triển khai rộng.

Theo bạn đọc, việc sắp xếp cần tính đến các yếu tố như dân số, địa bàn dân cư, phong tục tập quán, tên gọi, nhân lực, trình độ cán bộ và cơ cấu tổ chức, đồng thời bảo đảm nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cùng quan điểm, bạn đọc Dũng Bình cho rằng, việc sáp nhập thôn là cần thiết, nhưng phải phù hợp với văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán và vị trí địa lý.

Bạn đọc kiến nghị không nên chỉ đặt nặng tiêu chí dân số hay diện tích, mà cần hướng tới hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Có chính sách đủ rõ ràng, ổn định

Ở góc độ khác, bạn đọc Sơn Hùng Đinh cho rằng, không nên áp dụng cứng tiêu chí quy mô số hộ dân, nhất là tại khu vực miền núi, nơi dân cư sống phân tán, khoảng cách xa nhau.

Theo bạn đọc, với những nơi ít hộ dân có thể tinh gọn bộ máy, bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cùng một người phụ trách công tác mặt trận là phù hợp.

ThS Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh.

Ở góc độ chuyên gia, ThS Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay là Trưởng thôn đang phải gánh nhiều việc hơn, nhưng điều kiện làm việc vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo ông, ở cơ sở hiện nay rất nhiều công việc được dồn xuống thôn, tổ dân phố; từ nắm tình hình dân cư, tuyên truyền chủ trương, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, vận động người dân thực hiện các quy định mới đến phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày.

“Nhiều việc là việc khó, việc nhạy cảm, nhưng phụ cấp, phương tiện hỗ trợ, kinh phí hoạt động hay cơ chế phối hợp lại chưa theo kịp”, ông nói.

Một vấn đề khác, theo chuyên gia, là ở nhiều nơi cán bộ thôn, tổ dân phố vẫn chưa thật sự yên tâm vì đang trong giai đoạn chờ rà soát, sắp xếp.

“Nhiều người còn băn khoăn vị trí của mình sẽ ra sao, chế độ thế nào, có tiếp tục làm việc hay không, nếu thôi thì được giải quyết thế nào. Tâm lý đó nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc”, ông nhận định.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng quy định sắp tới cần tháo gỡ một số điểm căn bản như xác định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ, thẩm quyền của Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; làm rõ mối quan hệ phối hợp với chính quyền cấp xã và các đoàn thể; đồng thời có chính sách đủ rõ ràng, ổn định để người làm ở cơ sở yên tâm công tác.

Hiện hành, theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh (bao gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Theo laodong.vn