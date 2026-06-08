Tập trung giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 315

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Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tạo mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 315, UBND xã Vạn Xuân đã triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 315, đoạn từ Km22+469,83 đến Km27+80,54 (từ Trường THPT Mỹ Văn đến ngã tư giao đường liên vùng).
Các hộ dân có cây cối, hoa màu, vật kiến trúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông được tuyên truyền, vận động hoàn trả mặt bằng trước ngày 8/6/2026.
Từ ngày 9/6/2026, UBND xã sẽ tổ chức lực lượng tiến hành giải tỏa đối với các trường hợp không tự giác chấp hành theo quy định.
Đợt giải tỏa tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trong phần đất dành cho đường bộ như lều quán, mái che, mái vẩy, tường rào, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng, cây cối che khuất tầm nhìn và các vật kiến trúc khác. Ưu tiên giải quyết tại các khu vực đông dân cư và những điểm thường xuyên tái lấn chiếm hành lang giao thông.
Để triển khai hiệu quả, các lực lượng chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, khu dân cư cùng đơn vị quản lý đường bộ nhằm bảo đảm việc giải tỏa diễn ra đồng bộ, an toàn, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần tự giác, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, chây ỳ hoặc tái lấn chiếm.
Việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 315 góp phần lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời tạo mặt bằng sạch phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 315 kết nối Quốc lộ 32 với tuyến đường liên vùng của tỉnh đi tỉnh Yên Bái, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Minh Tự
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