Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở tại khu 17, 18 xã Đào Xá

{title}
{publish}
{head}
Do ảnh hưởng của mưa bão, tại địa bàn khu 17, 18 xã Đào Xá có một số điểm sạt lở, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông và tác động đến đời sống của người dân.
Đáng lo ngại, một số vị trí có dấu hiệu sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình hạ tầng và mất an toàn khu vực sinh sống của người dân nếu không được xử lý kịp thời.
Nhiều vị trí sạt lở đã được lãnh đạo UBND xã kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn và thông tuyến giao thông.
Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND xã Đào Xá đã kiểm tra thực địa, yêu cầu các lực lượng và khu dân cư khẩn trương tổ chức dọn dẹp, khơi thông các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và sinh hoạt của người dân; đồng thời tăng cường theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động cảnh báo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Đối với những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần triển khai ngay các giải pháp xử lý tạm thời và xây dựng phương án khắc phục lâu dài nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
Vị trí sạt lở, lấp đường dân sinh và cầu ở khu 17 đã được các lực lượng san gạt, thông tuyến đảm bảo an toàn lưu thông trong sáng 10/6.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Đào Xá thông tin: Sáng 9/6, lãnh đạo UBND xã đã kiểm tra thực địa, nắm tình hình và có chỉ đạo phải xử lý kịp thời các khu vực đang diễn ra sạt lở gây mất an toàn và ảnh hưởng đến dân sinh. Dự kiến đến cuối ngày 10/6 sẽ khắc phục xong các điểm sạt lở, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và hạn chế thấp nhất các diễn biến phức tạp tại khu vực.
Minh Tự
baophutho.vn Tình trạng quá tải tại các bãi tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường không còn là câu chuyện mới ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, tại...
baophutho.vn Khu vực sông Hồng đoạn qua địa bàn phường Thanh Miếu (khu vực phường Tiên Cát cũ) liên tục bị các đối tượng đổ trộm hàng tấn kính phế thải...
baophutho.vn Sau đợt nắng nóng kéo dài vào trung tuần tháng 4/2026, tại hồ thuộc Công viên Văn Lang đã xuất hiện tình trạng cá chết rải rác, gây ảnh hưởng...
baophutho.vn Tình trạng vứt rác bừa bãi đang gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Km11 trên tuyến đường tỉnh 310, đoạn qua địa phận xã Bình Xuyên.
baophutho.vn Bãi rác tự phát gây ô nhiễm
baophutho.vn Tại khu vực cổng Trường Tiểu học Dị Nậu và Trường THCS Dị Nậu trên địa bàn xã Thọ Văn đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT)...
baophutho.vn Thời gian gần đây, đoạn đường An Dương Vương, thuộc tổ 5 phường Thống Nhất, tiếp tục rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn...