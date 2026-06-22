Cần khẩn trương xử lý các điểm sạt lở tại Công viên Văn Lang

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Thời gian qua, tại khu vực hồ Công viên Văn Lang xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đất, hư hỏng kè vành đai. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, làm biến dạng cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách đến vui chơi, tham quan.
Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì - đơn vị được giao quản lý Công viên Văn Lang đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại một số khu vực xảy ra sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị, các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và khẩn trương triển khai phương án gia cố, sửa chữa các vị trí sạt lở, hư hỏng kè, góp phần giữ gìn cảnh quan và phát huy hiệu quả không gian sinh hoạt, vui chơi của người dân tại Công viên Văn Lang.
Hiện nay, hai vị trí sạt lở tại khu vực trước Khách sạn Garden trên đường Nguyễn Tất Thành và khu vực bán đảo đường Tiên Dung đã được đơn vị quản lý cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến vui chơi, tham quan tại Công viên Văn Lang.
Sạt lở đã làm biến dạng đường dạo quanh công viên và gây mất an toàn tại bán đảo sát đường Tiên Dung.
Cần có biện pháp xử lý kè, để tránh tình trạng sạt lở tiếp diễn lấn sâu vào diện tích đã được quy hoạch của công viên.
Minh Tự
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