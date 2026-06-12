Sơn Đông vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai

Thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thời gian qua, UBND xã Sơn Đông đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất công và hành lang giao thông.

Khu vực đất vi phạm gồm 11 hộ dân sinh sống liền kề, tận dụng khoảng đất trống để cơi nới, xây dựng trái phép.

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 11 trường hợp ở thôn Phú Hậu vi phạm phát sinh trong giai đoạn 2015 - 2017 với tổng diện tích khoảng 500m2. Các hộ dân đã tận dụng diện tích đất công do UBND xã quản lý để cơi nới, dựng lán tạm, nhà để xe, công trình phụ. Đặc biệt, có 1 trường hợp xây dựng nhà ở 2 tầng với diện tích trên 100m2 đầu năm 2025 trên phần diện tích đất công, ảnh hưởng đến quy hoạch vùng thoát lũ của địa phương.

Trước thực trạng trên, UBND xã Sơn Đông đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng; đồng thời vận động các hộ dân tự nguyện khắc phục vi phạm. Đến nay, đã có 5 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau khi chính quyền mới vận hành, UBND xã Sơn Đông đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu đình chỉ căn nhà 2 tầng xây dựng trái phép. Đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình tháo dỡ công trình.

UBND xã Sơn Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với những hộ cố tình không thực hiện, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ hành lang giao thông và quy hoạch vùng thoát lũ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Đông, việc xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Kim Liên