Bất chấp biển cấm, rác vẫn tràn lan tại Km11, đường tỉnh 310

Tình trạng vứt rác bừa bãi đang gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Km11 trên tuyến đường tỉnh 310, đoạn qua địa phận xã Bình Xuyên.

Rác thải vứt tràn ra lòng đường.

Theo ghi nhận thực tế, rác thải sinh hoạt được người dân đựng trong các túi nilon lớn rồi vứt thành từng đống ngay ven đường, thậm chí tràn xuống cả lòng đường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, rác thải phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống xung quanh.

Những bao rác vương vãi trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường.

Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đổ rác tại khu vực này, song tình trạng vi phạm vẫn tái diễn. Một số người dân lợi dụng thời điểm vắng người để vứt trộm rác, khiến rác tại khu vực này ngày càng nhiều.

Thực trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền địa phương trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Kim Liên