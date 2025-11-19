Đường An Dương Vương tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng người dân mong khắc phục

Thời gian gần đây, đoạn đường An Dương Vương, thuộc tổ 5 phường Thống Nhất, tiếp tục rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua cùng lưu lượng phương tiện lớn khiến mặt đường vốn đã hư hỏng nay càng trầm trọng hơn. Nhiều người dân nhận định đây là “tuyến đường xấu nhất trong lòng đô thị”, khu vực Hòa Bình cũ, tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để.

Đoạn đường An Dương Vương bị xuống cấp nghiêm trọng

Ghi nhận ngày 19/11 cho thấy, khoảng hơn 100m mặt đường tại khu vực tổ 5 bị đẩy phồng từng mảng lớn, tạo thành những gò nổi, sống trâu kéo dài. Nhựa đường bong bật, từng lớp trượt ra tạo thành những hố sâu, lồi lõm mất kiểm soát. Nhiều vết nứt chạy dọc mặt đường khiến người dân liên tưởng như vừa trải qua một trận lũ quét hay sạt lở đất. Không chỉ hư hỏng bề mặt, khu vực này liên tục có nước rỉ chảy thành dòng, tràn xuống đoạn dốc phía dưới khiến mặt đường ướt, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Giao thông đi lại khó khăn và nguy hiểm

Nguyên nhân chính được người dân và cơ quan chuyên môn xác định là do hệ thống cống thoát nước tại vị trí này bị tắc nghẽn trong quá trình nâng cấp tuyến đường trước đây. Khi nước không thoát được, áp lực từ bên dưới đẩy mặt đường trồi lên, gây hiện tượng nứt gãy và sụt lún. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, mỗi mùa mưa bão lại tái diễn, thậm chí ngày càng nặng nề hơn.

Mặt đường bong chóc và nổi liên thành gồ lớn

Lề đường và mặt đường nứt toác và sâu gây nguy hiểm cho giao thông

Nước chảy thành dòng chảy xuống đường

Bà Hà, một người dân sống gần đoạn đường, lo lắng: Những mảng nhựa bị đẩy phồng như sóng, trời mưa thì nước ngập lênh láng. Người và phương tiện đi qua rất nguy hiểm. Thườn xuyên có người ngã khi đi qua đoạn tuyến này, do đường xấu và trơn trượt. Nhiều đêm mưa lớn, bà con chúng tôi không dám ngủ vì sợ nước tràn vào nhà. Mong chính quyền sớm sửa cống để người dân yên tâm.

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn

Người dân khu vực cũng phản ánh rằng tình trạng úng ngập diễn ra hằng năm. Mỗi khi mưa lớn, đoạn đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt. Nhiều xe máy, ô tô bị hư hỏng khi lội qua đoạn đường này. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra do người dân tránh ổ gà, ổ voi hoặc trượt ngã vì mặt đường trơn.

Trước thực trạng xuống cấp trầm trọng của đoạn đường An Dương Vương, người dân kiến nghị chính quyền và các cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra tổng thể hệ thống thoát nước, tiến hành nạo vét cống, xử lý triệt để tình trạng tắc nghẽn. Cùng với đó là việc cải tạo, nâng cấp mặt đường, đảm bảo chất lượng thi công để tránh tái diễn hư hỏng sau mưa bão. Người dân nơi đây khẩn thiết đề nghị sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tồn tại xuống cấp đoạn đường này trong suốt nhiều năm, để đảm bảo an toàn đi lại và cuộc sống.

Đường An Dương Vương là trục giao thông quan trọng trong khu vực đô thị, lên dốc Cun, quốc lộ 6, lên Tây Bắc, kết nối các khu dân cư trong phường Thống Nhất. Do vậy, việc khẩn trương khắc phục sự cố không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Lê Chung