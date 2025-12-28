Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ: Thiết kế không gian phát triển mới sau sáp nhập

Chiều 28/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận phiên họp.

Trước yêu cầu phải hoàn thành điều chỉnh quy hoạch trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác điều chỉnh quy hoạch được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ của tỉnh Phú Thọ được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã tổ chức các cuộc họp, hội thảo, xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành nhằm tái định hình không gian phát triển, xác lập tầm nhìn dài hạn và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của ba địa phương sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp.

Khác với các lần cập nhật kỹ thuật trước đây, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ lần này được xem là một bản thiết kế phát triển hoàn toàn mới; kế thừa tối đa các nội dung còn phù hợp của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (trước hợp nhất) và các động lực tăng trưởng kế thừa từ giai đoạn trước kết hợp với các yếu tố địa kinh tế mới để xác định các phân vùng phát triển, trục phát triển kinh tế và trụ cột tăng trưởng phù hợp và hài hòa; phát triển dựa trên lợi thế vùng, xây dựng không gian kinh tế thống nhất, chuyên môn hóa cao, liên kết chặt chẽ; tập trung phát triển các vùng động lực, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích, ấm no, hạnh phúc thực chất cho Nhân dân.

Sự thay đổi này xuất phát từ những biến động nền tảng về địa giới hành chính sau sáp nhập, mô hình quản trị và vai trò chiến lược của Phú Thọ đối với quốc gia. Trong đó, xác định phát triển tỉnh Phú Thọ mới theo hướng bền vững, dựa trên ba trụ cột chính là kinh tế, xã hội và môi trường. Lấy con người làm trung tâm, lấy các giá trị văn hóa lịch sử vùng Đất Tổ làm nền tảng và động lực cho sự phát triển. Hình thành các trục hành lang kinh tế dọc theo các tuyến cao tốc và quốc lộ huyết mạch. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ tại các khu vực có lợi thế về hạ tầng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao...

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp, các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định nhận định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ được thực hiện nghiêm túc, công phu, có cơ sở lý luận và thực tiễn, có số liệu minh chứng rõ ràng, trình bày khoa học, là cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình phát triển của tỉnh; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về mục tiêu, nguyên tắc pháp lý và cách thức đánh giá tiềm năng nổi trội của Phú Thọ để hoàn thiện bản quy hoạch.

Tại phiên họp, Hội đồng thẩm định đã biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú thọ. Kết quả 100% thành viên có mặt của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ và dự thảo Báo cáo thẩm định.

Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy hoạch nhằm phát huy tối đa lợi thế trong không gian kinh tế xã hội mở rộng sau hợp nhất. Đồng chí khẳng định: Quy hoạch tỉnh Phú Thọ đã được triển khai đúng quy định; nội dung quy hoạch thể hiện được tư duy mới, tầm nhìn mới và khát vọng phát triển của tỉnh. Đồng thời cụ thể hoá được các định hướng lớn, các động lực và giải pháp đã nêu tại văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được thông qua; thể hiện được sự liên kết, đồng bộ giữa định hướng phát triển của tỉnh cũng như việc sắp xếp không gian phát triển.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy viên phản biện, ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại phiên họp. Trong đó, tập trung làm rõ vị thế, vai trò cầu nối của tỉnh giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhất là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang với Thủ đô Hà Nội trong chuỗi liên kết hợp tác, có lợi thế về hạ tầng giao thông; là trung tâm công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, bán dẫn; là đô thị “cộng sinh, tương trợ” cho sự phát triển của Hà Nội trong tương lai. Thống nhất quan điểm phát triển của tỉnh theo hướng phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tiến bộ khoa học công nghệ và xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc riêng và mục tiêu trở thành một trong những cực phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc... Trên cơ sở đó, hoàn thiện biên bản, dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo tiến độ ban hành quyết định trước ngày 31/12/2025.

Đinh Vũ