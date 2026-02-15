Gấp rút bắc cầu phao qua sông Lô trong ngày 28 Tết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô phục vụ người dân, 5 giờ sáng 15/2, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã hành quân đến khu vực cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng để bắc cầu phao qua sông.

Lữ đoàn 249 khảo sát vị trí lắp đặt cầu phao qua sông Lô ngay trong đêm 14/2.

Trước đó, đêm 14/2, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đã tiến hành khảo sát các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và triển khai các phương án kỹ thuật để bắc cầu phao tạm qua sông Lô. Đây là giải pháp cấp bách nhằm thay thế cầu Sông Lô bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

5 giờ sáng 15/2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 lên đường thực hiện nhiệm vụ lắp đặt, bắc cầu phao qua sông Lô.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Lữ đoàn trưởng kỹ thuật, Lữ đoàn 249 cho biết: Cầu phao qua sông Lô sẽ có thông số kỹ thuật tương đương cầu phao Phong Châu đã được Lữ đoàn 249 lắp đặt, vận hành năm 2024 - 2025 sau sự cố sập cầu Phong Châu. Khu vực lắp cầu phao vốn có bến sông (cũ) nhưng hư hỏng không ít nên quân đội đã tiến hành trinh sát, đổ đất đá gia cố nền móng để có thể lắp đặt cầu phao, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Dự kiến ngay trong chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), Lữ đoàn 249 sẽ thực hiện bắc cầu phao qua sông Lô theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian lắp đặt cầu khoảng 90 phút.

Đinh Vũ