Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Hoàn thành bắc cầu phao qua Sông Lô trong ngày 15/2

Sáng 15/2 (tức ngày 28 Tết), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai bắc cầu phao qua sông Lô tại xã Đoan Hùng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng đi kiểm tra có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và xã Đoan Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tại vị trí lắp đặt cầu phao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ lắp đặt cầu phao qua sông Lô. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần cấp bách thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới theo quy hoạch, trước mắt cần triển khai phương án bắc ngay cầu phao qua sông tại xã Đoan Hùng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ thi công với quyết tâm cao, hoàn thành bắc cầu phao xong ngay trong ngày 15/2/2026; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong quá trình vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn kiểm tra nghe lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 249 báo cáo phương án lắp đặt cầu phao.

Ngay sau khi lắp xong cầu phao, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực nhằm đảm bảo việc đi lại của Nhân dân được thuận tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đặc biệt yêu cầu các chủ phương tiện phà, xuồng, xà lan tạm dừng hoạt động.

Tại khu vực triển khai bắc cầu phao, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức triển khai máy móc, phương tiện ở hai đầu bến, thi công đường dẫn, bến bãi trước khi tiến hành lắp đặt cầu phao. Dự kiến, cầu phao có chiều dài 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi; từ ngày 16/2/2026, các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ có thể lưu thông qua cầu phao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khảo sát thực tế hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu Sông Lô mới.

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã khảo sát thực tế hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu Sông Lô mới. Đồng chí nhấn mạnh: Việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với việc bỏ cầu cũ. Theo đó, cùng với quá trình đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, cây cầu hiện hữu vẫn sẽ được tổ chức khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đơn vị thi công gia cố bến, chuẩn bị hạ đặt cầu phao.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cầu Sông Lô mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, liên kết các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan của địa phương.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào ngày 1/3/2026. Trong đó, cần hoàn thành móng cọc các trụ cầu xong trước mùa mưa bão; phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/3/2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

