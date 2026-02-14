Hệ thống camera giám sát xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông chính thức vận hành từ 11 giờ ngày 16/2

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa ban hành Công văn số 706/PC08-XL ngày 13/2/2026 về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền triển khai vận hành hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Camera giám sát lắp đặt trên đường Hùng Vương.

Theo đó, từ đầu năm 2025, Công an tỉnh đã đầu tư, lắp đặt hệ thống camera giám sát xử phạt vi phạm TTATGT tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Hệ thống có chức năng ghi nhận hình ảnh, dữ liệu liên quan đến tình hình TTATGT, làm căn cứ phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Công an tỉnh thông báo: Hệ thống camera giám sát xử phạt vi phạm về TTATGT tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng chính thức vận hành kể từ ngày 16/2/2026; thực hiện trích xuất dữ liệu và xử lý đối với các hành vi vi phạm mà hệ thống ghi nhận kể từ 11h00 ngày 16/2/2026.

Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng vận hành, khai thác 615 camera, gồm: 70 camera nhận diện đặc tính con người; 8 camera nhận diện khuôn mặt; 309 camera giám sát an toàn giao thông; 70 camera nhận diện vi phạm an toàn giao thông; 8 camera giám sát vi phạm tốc độ; 151 camera PTZ có khả năng quay, quét 180 độ phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tiếp tục lắp đặt bổ sung 20 camera AI chụp ngược để phát hiện các lỗi vi phạm về TTATGT.

Đối với 70 camera nhận diện vi phạm an toàn giao thông, các hành vi được phát hiện chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Đối với 20 camera AI chụp ngược, các lỗi vi phạm chính được phát hiện gồm: Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe lưu thông trên đường; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ...

Việc đưa hệ thống camera vào vận hành không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về TTATGT mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, từng bước hình thành thói quen “đã tham gia giao thông là phải tuân thủ pháp luật”.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai hệ thống camera giám sát, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỳnh Chi