Tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho Nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; rà soát các tuyến, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong quá trình thực hiện cao điểm, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân xã Trung Sơn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 31/1/2026, Tổ tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô rú ga, nẹt pô, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự công cộng và mất an toàn giao thông. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 1 đối tượng trú tại xã Hy Cương; thu giữ 3 ống tuýp kim loại dài khoảng 3m, trong đó có 2 ống được hàn đầu nhọn dạng dao phóng lợn. Đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Trên không gian mạng, ngày 1/2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok “tunglatatca_0” phát trực tiếp nội dung liên quan đến hành vi tàng trữ súng, đạn tự chế và lời lẽ thách thức đánh nhau. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an khẩn trương xác minh.

Chủ tài khoản được xác định là học sinh lớp 11 tại một trường trên địa bàn xã Tam Dương. Tại cơ quan Công an, người này đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 1 viên đạn và 3 vỏ đạn; toàn bộ tang vật được niêm phong, xử lý theo quy định.

Nhóm thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế và phát trực tiếp thách thức đánh nhau trên mạng xã hội được cơ quan Công an gọi hỏi.

Cùng với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Công an xã Lập Thạch triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, huy động lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với trưởng thôn, bí thư chi bộ rà soát, tuyên truyền, vận động riêng đối với các trường hợp nghi vấn. Tại xã Cự Đồng, mô hình “Tặng bình chữa cháy khi giao nộp vũ khí” đã tạo hiệu ứng tích cực; chỉ trong hai ngày 24 và 25/1/2026, có 2 công dân tự nguyện giao nộp súng tự chế.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong đợt cao điểm triển khai từ 15/12/2025 đến nay, Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 283 khẩu súng các loại, 429 viên đạn, 2,1kg đạn chì, 49 lựu đạn và đầu đạn, 259 vũ khí tự chế; khởi tố 1 vụ với 8 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng, tổng số tiền 29 triệu đồng; các vụ việc còn lại đang được củng cố hồ sơ xử lý.

Công an xã Cự Đồng tặng bình chữa cháy cho người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế.

Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục duy trì cao điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Quan điểm xuyên suốt là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Việc tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chỉ là nhiệm vụ trước mắt phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân chính là yếu tố quyết định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.

Huy Thắng