Xuân gắn kết - Tết yêu thương

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với việc tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Công an tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh là một trong những đơn vị tiêu biểu, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện thiết thực, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động, đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Bích, Công ty TNHH Quang Phúc Phú Thọ, Câu lạc bộ Trái tim vui vẻ cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao 40 suất quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Võ Miếu (xã Võ Miếu) và 20 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn tại xóm Ngoại, phường Nông Trang. Những phần quà được trao tận tay không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em học sinh và các gia đình thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

Không giấu được sự xúc động khi nhận quà Tết, những người dân có mặt tại chương trình bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, qua đó có thêm niềm vui và động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin, chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Không dừng lại ở đó, tinh thần sẻ chia của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng, Công an tỉnh nói chung tiếp tục được lan tỏa trong chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” tổ chức tại xã Đạo Trù mới đây. Nhiều phần quà nghĩa tình đã được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong không khí ấm áp, chân tình, nhiều người dân xúc động khi nhận được sự quan tâm kịp thời từ lực lượng Công an và các đơn vị đồng hành. Không chỉ mang giá trị vật chất, chương trình còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền, lực lượng chức năng với Nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an, từ đó xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp trao tặng trang thiết bị học tập cho Trường TH&THCS Yên Nghiệp (xã Đại Đồng).

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động trước thềm năm mới còn là việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp trao tặng trang thiết bị học tập cho Trường TH&THCS Yên Nghiệp (xã Đại Đồng). Những bộ máy vi tính và bàn ghế mới được trao tặng đã góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo điều kiện để các em học sinh vùng khó có cơ hội tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đối với thầy và trò nơi đây, đó là món quà xuân thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực trên hành trình chinh phục tri thức.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho người nghèo dịp Tết đã trở thành một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao hằng năm. Đơn vị xác định rõ, công tác chuyên môn và công tác an sinh xã hội luôn song hành, hỗ trợ lẫn nhau. Khi người dân tin yêu, đồng thuận và ủng hộ, mọi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, gần dân, trọng dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Chuỗi hoạt động “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” không chỉ góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện rõ mục đích nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an trong việc chung tay vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia với trách nhiệm xã hội.

Trong thời gian tới, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Lê Minh