Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ mùa lễ hội

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách thập phương du Xuân, tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các điểm di tích lịch sử, nơi diễn ra lễ hội.

Cán bộ xã Đại Đình kiểm tra công tác PCCC tại Khu di tích và danh thắng Tây Thiên.

Toàn tỉnh hiện có 182 di tích quốc gia, 792 di tích cấp tỉnh cùng hàng nghìn đền, đình, chùa, miếu... Đây là những địa điểm thường xuyên tổ chức lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng. Việc tập trung đông người, thắp hương, đốt vàng mã trong mùa lễ hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bởi phần lớn di tích đã được xây dựng từ lâu, vật liệu chủ yếu bằng gỗ, nhiều hạng mục đã xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn PCCC. Một số di tích dù đã được đầu tư trang bị hệ thống PCCC nhưng còn thô sơ, chưa đầy đủ; việc kiểm tra, bảo dưỡng chưa được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, đa số các cụ từ trông coi đền, đình đều đã cao tuổi; nhận thức về công tác PCCC của một bộ phận chủ từ, người dân và du khách chưa cao.

Để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa lễ hội năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, người trông coi di tích, đền, đình, chùa và khách tham quan thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC yêu cầu, nhắc nhở ban quản lý các di tích tăng cường tự kiểm tra, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng điện, thắp hương, đốt vàng mã; nhắc nhở du khách hóa vàng đúng nơi quy định; đồng thời tổ chức cho các hộ kinh doanh, dịch vụ ký cam kết thực hiện nghiêm nội quy bảo đảm an toàn PCCC. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị chú trọng đầu tư mua sắm trang thiết bị, kiểm tra thay thế các phương tiện PCCC; dự trữ nguồn nước chữa cháy. Kiện toàn, bổ sung lực lượng chữa cháy tại chỗ nhằm chủ động chữa cháy hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Tìm hiểu thực tế công tác PCCC tại Khu di tích và danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình) cho thấy, để bảo đảm an toàn PCCC mùa lễ hội năm 2026, xã Đại Đình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cháy cao, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Đồng thời, xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH. Cụ thể là tổ chức khảo sát địa hình, giao thông, nguồn nước, phương tiện PCCC... để chủ động trong công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố xảy ra, chú ý các phương án thoát nạn nơi tập trung đông người.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (tháng 2 âm lịch), lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hoàng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Đình cho biết: Để chủ động phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái, chính quyền xã đã tăng cường nhắc nhở trực tiếp và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC; hướng dẫn người dân, du khách gom chân hương, hóa vàng mã đúng nơi quy định.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các di tích, đền, đình, chùa, miếu..., bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, mỗi người dân, du khách cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố, góp phần bảo đảm mùa lễ hội năm 2026 diễn ra an toàn, vui tươi.

Trần Tỉnh