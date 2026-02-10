Tăng cường sức mạnh cho quân sự cấp xã

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã trở thành mắt xích trực tiếp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đồng thời bổ nhiệm sĩ quan quân đội giữ chức Chỉ huy trưởng là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tổ chức cơ quan quân sự địa phương.

Ban CHQS xã Tân Lạc nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, chủ động bắt tay vào công tác củng cố đơn vị.

Thực hiện Kết luận số 228-KL/TW ngày 31/12/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận 228), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu việc tổ chức lại biên chế và điều động quân nhân chuyên nghiệp về thực hiện nhiệm vụ tại các Ban CHQS cấp xã.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 98/148 đơn vị cấp xã thuộc các xã, phường trọng điểm được biên chế 10 đồng chí (7 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp); 50 xã còn lại, mỗi xã được biên chế 8 đồng chí (6 sĩ quan và 2 quân nhân chuyên nghiệp). Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham mưu, lựa chọn kỹ lưỡng để đưa đội ngũ sĩ quan chính quy về các xã, phường bảo đảm các tiêu chí mà Cục Cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề ra, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Tại buổi trao Quyết định cho 148 Chỉ huy trưởng cấp xã của tỉnh Phú Thọ, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 khẳng định: Việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã là chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ CHQS tỉnh đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Mục tiêu cốt lõi là củng cố “nền tảng của nền quốc phòng toàn dân”, giúp xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở.

Ban CHQS phường Thanh Miếu ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ đã quy định: Ban CHQS cấp xã có chức năng tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy cấp trên; Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương; tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị và lực lượng vũ trang thuộc quyền vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn cấp xã.

Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường đã bày tỏ niềm vinh dự trên cương vị mới, quyết tâm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với ý thức, trách nhiệm cao.

Trung tá Nguyễn Anh Nhật - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Lạc cho hay, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân cơ động cùng phối hợp với đơn vị tập trung củng cố doanh trại. Đồng thời, đơn vị chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt. Qua thời gian ngắn, đơn vị đã từng bước đi vào ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Hòa Bình kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động.

Tại phường Hòa Bình, ngay trong ngày đầu, Trung tá Vũ Thành Công đã báo cáo nhận nhiệm vụ với lãnh đạo địa phương; gặp gỡ, nắm tình hình nhiệm vụ của Ban CHQS phường. Trung tá Vũ Thành Công chia sẻ: Trên cương vị mới, tôi cùng các đồng chí trong Ban CHQS phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Trước mắt, làm tốt công tác tuyển quân 2026 và công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, ngay sau khi tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, kiện toàn chức danh Phó Chỉ huy trưởng, cán bộ chuyên trách. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các phương án bố trí nơi làm việc cho cán bộ, chiến sĩ; khẩn trương kiện toàn đầy đủ các chức danh trong Ban CHQS xã, phường, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu.

Huy Thắng