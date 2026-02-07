Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột giả quy mô lớn

Sáng 7/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) và Trần Kim Chen (sinh năm 1970, trú phường Tân Châu, tỉnh An Giang) có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” là cà phê bột đóng gói.

Hiện trường nơi các đối tượng sản xuất, chế biến cà phê bột giả. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Đỗ Văn Quý là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”. Trần Kim Chen là người cung cấp các sản phẩm bắp, đậu nành, cà phê rang xay và nguyên liệu tẩm ướp cung cấp hàng cho Quý sản xuất.

Công an tỉnh An Giang xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê thật cao, Quý sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia do Chen cung cấp để chế biến thành cà phê bột, đóng gói loại 500 gram bán ra thị trường với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Cơ quan Công an đã hai lần lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy, các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffeine, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành. Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Ngày 4/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán bột cà phê giả của Đỗ Văn Quý.

Tại xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; 1.092 kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu. Đồng thời thu giữ nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất; phụ gia thực phẩm; bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng. Qua làm việc, Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột.

Tại phường Long Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc rang, tẩm ướp các loại hạt bắp, đậu nhằm chế biến cà phê: 3.100 kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158 kg cà phê đã rang; 800 kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600 kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate. Đồng thời thu giữ 1.260 kg phẩm màu Caramel; 6 thùng phụ gia thực phẩm Hương Vanilla Taro trọng lượng 60 kg cùng 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Đối tượng Đỗ Văn Quý (trái) và Trần Kim Chen. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50 - 60 triệu đồng đồng/tấn. Từ các đại lý, số cà phê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80 - 100 triệu đồng/tấn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lời khai các đối tượng, Công an tỉnh An Giang xác định, Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

