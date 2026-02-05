Trung đoàn 814: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện quân nhân dự bị, thời gian qua, Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức hiệu quả hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đồng thời rèn luyện ý chí, tác phong công tác cho bộ đội trong điều kiện xa doanh trại.

Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận vệ sinh môi trường.

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại giai đoạn 2, tháng 12/2025, Trung đoàn 814 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại phường Hòa Bình. Trong đợt hành quân dã ngoại này, đơn vị đã phối hợp với Trường Mầm non Thịnh Lang, Tổ dân phố 14, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: Hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh; phát quang, nạo vét 5 km kênh mương, đường giao thông; chỉnh trang khu vực nghĩa trang Thịnh Lang... với gần 300 ngày công.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Dù khối lượng công việc nhiều, nhiệm vụ đan xen, điều kiện còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 814 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Các hoạt động không chỉ góp phần cải thiện diện mạo địa phương mà còn tạo không khí gắn bó, gần gũi giữa bộ đội với Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh vệ sinh môi trường, tạo hành lang giao thông thông thoáng trên tuyến đường thuộc phường Hòa Bình.

Ông Nguyễn Quế Đoàn - Tổ trưởng Tổ dân phố 14 phấn khởi cho biết: Từ khi sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn mặc dù đã được quan tâm song chưa huy động được nhiều nguồn lực. Nay được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 814 hỗ trợ làm vệ sinh, đường phố đã sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, tạo diện mạo mới cho tổ dân phố nên chúng tôi rất phấn khởi, mong Trung đoàn có nhiều hoạt động dân vận thiết thực hơn nữa.

Cùng với hoạt động dã ngoại, Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, kịp thời dự, tặng quà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư nơi đơn vị đóng quân; chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại 3 trường học kết nghĩa với đơn vị; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp địa phương thăm hỏi các đối tượng chính sách, tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn và sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tá Phương Đình Huy - Chính ủy Trung đoàn 814 khẳng định: Cùng với công tác huấn luyện, chúng tôi xác định công tác dân vận là một nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị; là giải pháp căn bản để củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở. Vì vậy, hằng năm, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận nhằm giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo, xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường...

Với những kết quả đạt được, Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trong tình hình mới.

Huy Thắng