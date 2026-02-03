Bình yên ở Hợp Kim

Năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim, 52 người đã trở thành nạn nhân của các fanpage giả mạo khu nghỉ dưỡng Serena Resort, với số tiền bị lừa đảo lên tới hơn nửa tỷ đồng. Cùng thời gian ấy, tội phạm ma túy, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép... vẫn xuất hiện rải rác ở các xóm, ven sông, khu dân cư. Thực tế ấy cho thấy Hợp Kim không phải là vùng “phẳng” về an ninh trật tự. Nhưng cũng chính từ những nguy cơ rất cụ thể đó, một trạng thái bình yên được tạo dựng - bằng sự chủ động nắm địa bàn, xử lý từ sớm, từ xa và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Còn những điểm nóng tiềm ẩn

Năm 2025, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hợp Kim còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Địa bàn rộng sau sáp nhập, dân cư phân tán, có khu du lịch lớn, tuyến sông Bôi chạy qua, cùng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ đan xen - đó là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nếu công tác quản lý “lơi tay”.

Tội phạm hình sự, ma túy vẫn xuất hiện với những vụ việc cụ thể. Các hành vi đánh bạc trái phép diễn ra ở nhiều xóm; vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, an toàn thực phẩm, môi trường tiếp tục được phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, tội phạm xâm hại trẻ em và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa từ cơ sở.

Công an xã Hợp Kim phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận một dạng nguy cơ mới và phức tạp hơn: Lừa đảo trên không gian mạng. Qua nắm tình hình, Công an xã Hợp Kim phát hiện hàng loạt fanpage Facebook giả mạo fanpage chính thức của Serena Resort Kim Bôi nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có 52 người phản ánh bị lừa đảo, tổng số tiền trên 557 triệu đồng. Đây không chỉ là thiệt hại vật chất, mà còn tác động trực tiếp đến môi trường du lịch, uy tín điểm đến và niềm tin của người dân.

Điều đáng nói là, những vụ việc ấy không bị để trôi. Từ điều tra cơ bản, xác minh nguồn tin, đến việc làm rõ phương thức thủ đoạn, Công an xã đã kịp thời cảnh báo, phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương để hạn chế hệ lụy lan rộng. Cùng với đó là các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm: Ma túy, trộm cắp, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm trật tự an toàn xã hội.

Bình yên ở Hợp Kim, vì thế, không phải là trạng thái “không có vấn đề”, mà là kết quả của việc nhận diện đúng vấn đề và xử lý kịp thời ngay từ khi manh nha. Những con số về xử phạt, khởi tố, những vụ việc được ngăn chặn từ sớm chính là thước đo cụ thể cho một nền an ninh được giữ bằng hành động, không phải bằng cảm tính.

Bình yên từ sự vào cuộc đồng bộ

Theo Thượng tá Bùi Anh Dũng - Trưởng Công an xã Hợp Kim, ngay trong năm 2025, Công an xã Hợp Kim đã tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự 6 tháng cuối năm. Cùng với đó là 17 văn bản tham mưu khác, tăng 9 văn bản so với năm 2024, phản ánh khối lượng công việc và yêu cầu quản lý ngày càng lớn.

Cán bộ Công an xã Hợp Kim tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa rủi ro cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Trên cơ sở đó, công tác bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị - xã hội được triển khai đồng bộ. Trong năm, Công an xã đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT; các đợt cao điểm phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả chung được đánh giá rõ an toàn tuyệt đối, không phát sinh tình huống phức tạp.

Bình yên ở Hợp Kim còn được củng cố từ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với chuyển đổi số. Trong năm 2025, dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông được làm sạch 11.323/11.323 hồ sơ, đạt 100%. Công an xã khai thác dữ liệu dân cư phục vụ chi trả hỗ trợ cho 4.552 hộ dân dịp Quốc khánh 2/9. Ở lĩnh vực cư trú, 669/671 hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, đạt tỷ lệ 99%; đăng ký phương tiện giao thông thực hiện 100% trực tuyến.

Công an xã Hợp Kim trao quà, hỗ trợ trẻ em trong chương trình “Con nuôi Công an”, lan tỏa cách làm nhân văn, gắn bảo đảm an ninh trật tự với chăm lo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Trên địa bàn hiện duy trì 5 mô hình tự quản, trong đó có mô hình “Giáo họ tự quản” tại xóm Bình Tân được xếp loại tốt và ghi nhận là mô hình điển hình cấp tỉnh; 4 mô hình còn lại được xếp loại khá. Những “hàng rào mềm” này giúp lực lượng Công an xã nắm tình hình từ sớm, giải quyết mâu thuẫn ngay tại khu dân cư, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

Năm 2025, khi các cơn bão số 5, 10, 11 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, Công an xã đã huy động lực lượng di dời 6 hộ dân đến nơi an toàn; hỗ trợ 58 hộ kinh doanh ven sông Bôi di chuyển tài sản; tổ chức tuần tra, cảnh báo tại các điểm ngầm tràn, khu vực sạt lở, không để xảy ra thiệt hại về người.

Từ sự chủ động trong tham mưu, quản lý, đến việc bám sát địa bàn và phát huy vai trò của Nhân dân đã và đang tạo sự bình yên, ổn định để phát triển ở Hợp Kim.

Nguyễn Yến