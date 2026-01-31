Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi về cơ sở

Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, 148 sĩ quan quân đội chính quy được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xuống cơ sở, bắt tay ngay vào công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, tác phong sâu sát địa bàn, đội ngũ sĩ quan chính quy đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là chủ trương quan trọng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong tình hình mới. Chủ trương này không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở.

Thượng tá Kim Anh Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Tường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Tường, tuần làm việc đầu tiên của Thượng tá Kim Anh Dũng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Không chờ ổn định đầy đủ cơ sở vật chất, Thượng tá Dũng đã tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời rà soát các nội dung công tác trọng tâm. Lực lượng dân quân được huy động dọn dẹp, sắp xếp phòng làm việc, nơi ăn ở, bảo đảm điều kiện để Ban CHQS xã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nền nếp, chính quy.

Chia sẻ về nhiệm vụ được giao, Thượng tá Kim Anh Dũng cho biết, trên cương vị mới, bản thân sẽ phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương. Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, công bằng, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Thượng tá Kim Anh Dũng cùng Ban CHQS xã nhanh chóng thâm nhập địa bàn.

Với kinh nghiệm nhiều năm phụ trách công tác tuyển quân, ngay sau khi nhận nhiệm vụ về cơ sở, Thượng tá Kim Anh Dũng cùng Ban CHQS xã đã chủ động thâm nhập địa bàn, trực tiếp xuống các thôn, xóm để nắm tình hình, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các gia đình thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Ông Lê Xuân Ngọt, người dân thôn Bắc Trại, xã Vĩnh Tường cho biết: Sau khi được Ban CHQS xã và thôn tuyên truyền, vận động, gia đình rất phấn khởi, tự hào và sẵn sàng động viên con em lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình.

Xã Tam Đảo là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, việc kiện toàn đội ngũ chỉ huy quân sự cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Xuân Việt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời rà soát, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế.

Thiếu tá Lê Xuân Việt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Đảo chủ động chỉ đạo cơ quan chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trước yêu cầu giữ vững ổn định địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban CHQS xã Tam Đảo đã chủ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, an toàn các trụ sở, mục tiêu trọng điểm, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Việt, Ban CHQS xã đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng; tăng cường phối hợp với công an và các đơn vị liên quan nhằm giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tá Trần Tú Anh - Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Vĩnh Yên cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các sĩ quan được bổ nhiệm đã nhanh chóng nắm tình hình, phát huy năng lực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống.

Thực tiễn triển khai cho thấy, với trình độ, kinh nghiệm được đào tạo bài bản cùng tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở, đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy giữ cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đã nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ mới, phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của sĩ quan quân đội chính quy tại cơ sở đã góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang; tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngay từ cơ sở.

Với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy giữ cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Kim Liên