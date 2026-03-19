Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ “Mr Pips” lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, vụ án liên quan “Mr Pips” là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán bị triệt phá. Với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Nam và đồng phạm còn thực hiện nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần (CTCP) Ngân Lượng, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.

CTCP Ngân Lượng được đăng ký thành lập lần đầu năm 2012, có trụ sở tại tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò chỉ đạo chung mọi hoạt động của công ty, trong đó có việc đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Từ tháng 6/2019, ông Đinh Hồng Quân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty; đến tháng 2/2021, được ông Bình giao kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh thương mại điện tử. Nguyễn Thị Thanh Hương là Kế toán trưởng, phụ trách quản lý các tài khoản ngân hàng, dòng tiền thu phí của công ty và xuất hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu.

Theo cơ chế vận hành của công ty, khi có khách hàng, bộ phận kinh doanh phải trực tiếp báo cáo ông Bình để xin ý kiến về mức chiết khấu. Sau khi ông Bình đồng ý, bộ phận kinh doanh sẽ thông báo cho bộ phận kỹ thuật xây dựng cấu hình, tức thiết lập hệ thống thanh toán tự động với mức phí chiết khấu riêng; bộ phận vận hành thực hiện đối soát, còn bộ phận kế toán giám sát việc thu phí theo đúng thỏa thuận. Trên cơ sở đó, doanh thu hằng tháng được tổng hợp để báo cáo.

Trong công ty, Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân. Khoảng tháng 6/2018, bộ phận hotline nhận được yêu cầu mở ví thanh toán và đề nghị thỏa thuận mức chi phí, nên đã chuyển thông tin của Tâm cho khách hàng.

Sau đó, một người chưa xác định được danh tính liên hệ với Tâm, giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX và đề nghị thỏa thuận mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp tiền. Tâm đã trực tiếp báo cáo xin ý kiến ông Nguyễn Hòa Bình tại văn phòng CTCP Ngân Lượng, nhưng ông Bình không đồng ý.

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam, khi đó là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Tâm, tự giới thiệu là đại diện mới của sàn và tiếp tục đề nghị thỏa thuận mức phí chiết khấu. Sau khi được báo cáo, ông Nguyễn Hòa Bình giao Tâm phụ trách chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX. Mức phí giao dịch của sàn này vẫn được giữ ở mức 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% tiền rút cộng 1.000 đồng cho mỗi lần rút.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho CTCP Ngân Lượng biết. Để phục vụ việc chăm sóc các sàn forex của Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý đã lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý sự cố khi khách hàng nạp tiền.

Từ tháng 6/2020, CTCP Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan Công an yêu cầu xác minh những ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam. Nhân viên Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung này với ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra, dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác, tức “ví giả”, để cung cấp cho cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của nhóm ông Bình là để tiếp tục duy trì hoạt động của các ví Ngân Lượng gắn với các sàn forex, qua đó hưởng lợi từ phí giao dịch.

Cụ thể, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam, thông báo về việc cơ quan Công an gửi công văn xác minh, đồng thời yêu cầu phía Mr Pips cung cấp thông tin về một ví khác, không phải ví thật của sàn, cùng dữ liệu giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn với số tiền phù hợp, tức bằng hoặc thấp hơn số tiền khách đã nạp vào ví.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan Công an với nội dung không đúng thực tế. Khi hoàn tất, Nam chuyển hồ sơ cho ông Bình duyệt, trước khi để Tổng Giám đốc Đinh Hồng Quân ký trả lời cơ quan Công an với tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kết luận điều tra nêu rõ, từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ cơ quan Công an, nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh, chuyển cho Phó Đức Nam. Trên cơ sở đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa số liệu nạp - rút tiền rồi gửi lại cho Công ty Ngân Lượng để trả lời cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định có tổng cộng 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Cơ quan Công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan điều tra xác minh, nhưng vì mục đích hưởng lợi từ phí giao dịch, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục chăm sóc khách hàng và duy trì hoạt động các ví Ngân Lượng của các sàn này.

Không chỉ vậy, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm trao đổi với nhân viên các sàn giao dịch để thống nhất cách làm giả dữ liệu, rồi cung cấp cho cơ quan Công an, nhằm cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại cũng như hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của các sàn forex.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam phạm tội rửa tiền.

