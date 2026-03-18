Binh chủng Tăng thiết giáp tôn vinh điển hình thanh niên tiên tiến, phụ nữ đảm đang

Tối 18/3, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức chương trình tôn vinh điển hình “Thanh niên tiên tiến, phụ nữ đảm đang”, nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của đơn vị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình tôn vinh, tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa.

Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu chỉ đạo tại chương trình tôn vinh điển hình thanh niên tiên tiến, phụ nữ đảm đang năm 2025.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tiêu biểu như phong trào “3 tiên phong quyết thắng” trong thanh niên và phong trào phụ nữ “bản lĩnh, trí tuệ, đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với những sáng kiến, cách làm hay, đóng góp thiết thực vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động công tác quần chúng.

Tại chương trình, Binh chủng đã tuyên dương, khen thưởng 18 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia các phong trào thi đua.

Việc tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Thời gian tới, Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn