Vận động thành công hộ dân bàn giao đất cho dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Ngày 19/3, UBND phường Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Đào Mạnh Thịnh tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi ở mới sau khi thống nhất bàn giao 14.629,3m2 đất thuộc phạm vi dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà.

UBND phường Hòa Bình huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Đào Mạnh Thịnh di dời tài sản về nơi cư trú mới.

Đây là một trong những trường hợp tồn tại kéo dài nhiều năm trong công tác GPMB. Việc vận động thành công hộ ông Thịnh góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà có tổng diện tích 187.570,5m2, được triển khai tại địa bàn phường Hữu Nghị (nay là phường Hòa Bình). Riêng phần diện tích liên quan đến hộ ông Đào Mạnh Thịnh là 14.629,3m2, bao gồm 200m2 đất ở, 7.354,7m2 đất trồng cây lâu năm và 7.047,6m2 đất vật liệu xây dựng do UBND phường quản lý.

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2004 và hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn 2007-2009. Tuy nhiên, quá trình GPMB đối với hộ ông Thịnh gặp nhiều khó khăn do phát sinh khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi hỗ trợ gia đình ông Đào Mạnh Thịnh di chuyển tài sản, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện để làm sạch mặt bằng trước khi bàn giao cho các đơn vị có liên quan.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014, việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2003. Qua rà soát hồ sơ, một phần diện tích đất do gia đình quản lý không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, chỉ được hỗ trợ tài sản và hoa màu. Do không đồng thuận với phương án này, gia đình ông Thịnh đã không nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Từ năm 2016 đến tháng 1/2026, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định lại nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hòa Bình (cũ) đã ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 7.554,7m2 đất đủ điều kiện, bao gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm.

Đối với diện tích 7.047,6m2 còn lại, cơ quan chức năng xác định đây là đất do Nhà nước quản lý. Vì vậy, diện tích này không đủ điều kiện bồi thường về đất, chỉ được xem xét hỗ trợ theo quy định. Tổng diện tích thu hồi 14.629,3m2 đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Thịnh còn được bố trí 2 lô tái định cư theo phương án đã được phê duyệt từ năm 2021.

Trong suốt quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích chính sách. Từ năm 2021 đến 2025, nhiều cuộc làm việc, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đã được triển khai. Các kiến nghị của gia đình cũng được xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Sau quá trình vận động kiên trì, thuyết phục, đến nay gia đình ông Đào Mạnh Thịnh đã đồng thuận nhận chính sách và bàn giao mặt bằng. Ngay trong ngày 19/3, sau khi hoàn tất việc di dời tài sản, UBND phường Hòa Bình đã huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp, làm sạch khu đất, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý, sử dụng theo quy định.

Việc giải quyết dứt điểm trường hợp của hộ ông Thịnh không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt của chính quyền địa phương trong công tác GPMB. Đây là tiền đề quan trọng để dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Mạnh Hùng