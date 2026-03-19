Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân. Trước thực trạng một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn vi phạm các quy định của pháp luật, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Phú Thọ hiện có hàng chục nghìn cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nếu không được quản lý chặt chẽ.

Trước thực tế đó, các ngành chức năng như công an, quản lý thị trường, y tế, nông nghiệp... đã chủ động phối hợp triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề và cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả răn đe và phòng ngừa chung.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công an tỉnh đã phát hiện và triệt phá nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và thực phẩm không bảo đảm chất lượng.

Điển hình, tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex cùng một số đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Qua khám xét các địa điểm sản xuất và kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả cùng hơn 76.000 lít dung dịch dạng nước, được các đối tượng chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây được đánh giá là một trong những vụ án có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm giả, kém chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex sản xuất và tiêu thụ trái phép ra thị trường.

Trung tuần tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food tại Thôn 1, xã Vĩnh Hưng do Vũ Thị Hường làm Giám đốc. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; cùng 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê, năm 2025, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 9 vụ/20 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, xử phạt vi phạm hành chính 73 vụ với số tiền gần 900 triệu đồng, các hành vi vi phạm chủ yếu là: Vi phạm điều kiện cơ sở vật chất, kho chứa không đảm bảo, vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thực phẩm... trong đó có một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Công an tỉnh thu giữ thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Đồng chí Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến để tiêu thụ sản phẩm, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát. Qua các đợt kiểm tra chuyên đề, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở vi phạm, buộc tiêu hủy thực phẩm không bảo đảm chất lượng, xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục các điều kiện vệ sinh, bảo đảm an toàn trong chế biến và kinh doanh thực phẩm.

Đặc biệt, công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần ngăn chặn từ sớm các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo đại diện ngành y tế tỉnh, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Đồng thời, các ngành chức năng cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Đại tá Trương Quang Hải nhấn mạnh: “Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, rất cần sự phối hợp, giám sát của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, lực lượng công an và quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh thực phẩm”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang từng bước đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh.

Đinh Thắng