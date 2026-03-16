Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư công

Chiều 16/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về: công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công; cơ chế tài chính liên quan đến tuyến xe buýt số 07 và số 09; phương án đầu tư Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tỉnh bố trí 4.917,5 tỷ đồng để thực hiện 36 dự án đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 1.479 tỷ đồng cho 2 dự án; ngân sách tỉnh bố trí 1.583,7 tỷ đồng cho 21 dự án; vốn đối ứng ngân sách 300 tỷ đồng cho 2 dự án gồm: đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh 1.554,6 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án.

Đến nay, đã thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án (trong đó còn 4 dự án chưa được phê duyệt dự án); 17 dự án đang rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư; 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với các sở chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ đối với 4 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 5/4/2026; đồng thời gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết vốn trước ngày 10/4/2026. Các chủ đầu tư thực hiện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/5/2026 theo quy định.

Đối với 17 dự án đang rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư, trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 2 dự án mới để đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/3/2026. Công an tỉnh rà soát lại quy mô đầu tư trụ sở công an cấp xã theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức hội nghị cho ý kiến về quy mô đầu tư trước ngày 30/3/2026.

Đối với 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định, các cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về quy mô các dự án đầu tư mới, làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước ngày 25/3/2026.

Về cơ chế tài chính liên quan đến tuyến xe buýt số 07 và 09, hiện trên địa bàn tỉnh có 11 tuyến xe buýt được ngân sách hỗ trợ, trong đó 9 tuyến đã ký hợp đồng 5 năm; riêng hai tuyến VP-07 và VP-09 được ký hợp đồng sau thời điểm ngày 1/1/2025.

Theo đánh giá, giai đoạn 2019 - 2024, hoạt động xe buýt gặp nhiều khó khăn khi lượng hành khách chỉ đạt khoảng 19 - 20% công suất (trung bình khoảng 10 người/lượt), khiến doanh nghiệp vận tải phải bù lỗ. Hiện Sở Xây dựng và Sở Tư pháp đang rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý để đề xuất phương án bố trí kinh phí hỗ trợ cho hai tuyến xe buýt này.

Kết luận nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng phối hợp tiếp tục hoàn thiện nghị quyết hỗ trợ đối với tuyến xe buýt 07 và 09, trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay trong tháng 4/2026. Đồng thời, nghiên cứu thêm phương án sử dụng xe buýt điện, đặc biệt tại khu vực đô thị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về phương án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình trên cơ sở báo cáo của các đơn vị.

Lê Minh