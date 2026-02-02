Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu

Ngày 2/2, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu 148 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đại diện Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam trao tặng kinh phí xây phòng học vi tính, tặng học bổng cho học sinh của 6 trường học còn khó khăn trên địa bàn tỉnh

Toàn tỉnh đang duy trì hoạt động có hiệu quả 38 loại mô hình với trên 33.100 điểm và 75 điển hình tiến tiến, trong đó có 12 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an phổ biến kinh nghiệm trong cả nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân được triển khai sâu rộng.

Công tác vận động Nhân dân tích cực phối hợp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, đặc xá, tha tù, mắc tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng dân cư được duy trì. Hơn 5.000 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng phát huy vai trò cánh tay nối dài của công an chính quy. Phong trào xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự đạt tỷ lệ cao; với trên 94% khu dân cư, 100% cơ quan, doanh nghiệp và gần 100% cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý địa bàn, phát huy vai trò Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các mô hình tự quản cũng như đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, năm 2026 dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, việc tạo môi trường an toàn, ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Để công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đi vào chiều sâu theo phương châm “thực chất, hiệu quả, trọng tâm, đột phá”, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, kịp thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục.

UBND cấp xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm các quy định pháp luật và các văn bản liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời chú trọng đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phải gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng; mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhận đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2025.

Nhân dịp này, Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ cho 6 trường học và Uỷ ban MTTQ 3 xã Đà Bắc, Lạc Lương, Khả Cửu với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

