Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất

Ngày 1/2, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ do Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất (CHPTKV2). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình và lãnh đạo các phường Hòa Bình, Thống Nhất.

Đại diện Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất báo cáo công tác SSCĐ và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất đã báo cáo kết quả quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh về SSCĐ; tình hình duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện, hậu cần - kỹ thuật và các phương án sẵn sàng xử trí tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tổ chức lực lượng trực SSCĐ chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân đón Xuân vui tươi, lành mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương nhấn mạnh yêu cầu “vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”. Đồng chí đề nghị đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ Lễ giao nhận quân tại các địa phương, Lễ ra quân huấn luyện năm 2026; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên, tạo tâm thế phấn khởi để thanh niên yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ...

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đoàn công tác đã trao quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất; chúc đơn vị đón Tết vui tươi, an toàn, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

