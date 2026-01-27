Thống nhất phương án bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 27/1, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận cuộc họp.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vào đêm giao thừa (tức ngày 17/2) tại 3 địa điểm thuộc 3 phường trung tâm của tỉnh là: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì); Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình), thời lượng 15 phút.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho các xã, phường tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức xã hội hóa. Đến thời điểm hiện tại, có 19 xã, phường của tỉnh đăng ký được tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này.

Căn cứ vào điều kiện địa lý, vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn... cơ quan chức năng của tỉnh đã tham mưu, đề xuất xây dựng phương án bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gồm 15 điểm bắn, trong đó có 3 điểm cấp tỉnh và 12 điểm xã, phường (khu vực Phú Thọ 6 điểm, khu vực Vĩnh Phúc 3 điểm, khu vực Hòa Bình 6 điểm). Đối với các xã, phường chưa đủ điều kiện, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đồng ý với phương án đề xuất bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 15 điểm bắn, gồm 3 điểm cấp tỉnh và 12 điểm cấp xã.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và các đơn vị tài trợ liên quan; qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, vui xuân, đón Tết trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đề xuất phương án liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp với 3 phường trung tâm của tỉnh là Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình để tổ chức chương trình văn nghệ trước thời điểm bắn pháo hoa.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cho ý kiến về các phương án tổ chức bắn pháo hoa.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị tài trợ tăng cường phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, bảo đảm các điều kiện tổ chức đồng bộ, hiệu quả. Các địa phương tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng Xuân Bính Ngọ trước thời điểm bắn pháo hoa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, UBND các xã, phường có điểm bắn pháo hoa phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cũng tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Dự kiến chương trình được tổ chức vào 20 giờ ngày 1/2 tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì).

Lê Hoàng