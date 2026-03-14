Sinh viên háo hức trước ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Xuân Hòa. Với đặc thù có đông sinh viên học tập và sinh hoạt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền và tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri trẻ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Không khí ngày bầu cử lan tỏa trong sinh viên

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tìm hiểu thông tin các ứng cử viên.

Những ngày này, trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, không khí hướng tới ngày bầu cử đang lan tỏa rộng khắp. Hệ thống bản tin phát thanh nội bộ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quy trình, thủ tục và những điểm cần lưu ý khi tham gia bỏ phiếu.

Cùng với đó, nhiều hình thức tuyên truyền trực quan như pa-nô, áp phích được treo tại các giảng đường, khu ký túc xá và các tuyến đường trong khuôn viên trường. Những hình ảnh sinh động cùng các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu góp phần giúp sinh viên nắm bắt đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về cuộc bầu cử - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đối với nhiều sinh viên, đây còn là lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình, vì vậy cảm xúc háo hức và tự hào càng rõ nét. Sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt Nga chia sẻ: "Thông qua các hoạt động tuyên truyền của nhà trường và Đoàn Thanh niên, em hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử. Em nhận thấy việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước. Vì vậy, em sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên và tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định."

Cùng chung tâm trạng háo hức, em Lê Mỹ Hạnh, sinh viên năm thứ nhất cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên cảm thấy vui và tự hào. Trước ngày bầu cử, em cùng nhiều bạn sinh viên đã thay ảnh đại diện Facebook để chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Em tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp".

Không chỉ tìm hiểu thông tin, nhiều sinh viên còn chủ động chia sẻ các nội dung tuyên truyền về bầu cử trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cán bộ, đoàn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đăng tải thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các nền tảng số.

Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 1.600 cử tri là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Công tác tuyên truyền được nhà trường chú trọng với nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và các nền tảng số.

Thông tin về cuộc bầu cử được phổ biến trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, các câu lạc bộ sinh viên; đồng thời được đăng tải thường xuyên trên website, fanpage và các nhóm mạng xã hội của sinh viên.

Đồng chí Vũ Hồng Phúc - Bí thư Đoàn trường cho biết: “Đoàn Thanh niên nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và fanpage của Đoàn trường. Chúng tôi cũng chia sẻ những thông tin cụ thể về khu vực bỏ phiếu, thời gian, quy trình bầu cử để sinh viên nắm rõ và chủ động tham gia.”

Khu vực bầu cử số 14 đã sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Song song với công tác tuyên truyền, nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các tổ bầu cử và bộ phận giúp việc được thành lập; công tác đảm bảo an ninh trật tự được phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương.

Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử của trường cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như công tác tuyên truyền để phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri là sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.”

Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của các cử tri trẻ, mà còn góp phần lan tỏa ý thức công dân và trách nhiệm xã hội trong sinh viên.

Kim Liên