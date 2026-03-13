Tân Sơn sẵn sàng trước “Ngày hội của toàn dân”

Những ngày này, xã Tân Sơn rộn ràng không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ trung tâm xã đến các bản làng, cờ hoa, băng rôn rực rỡ trên nhiều tuyến đường, báo hiệu ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để mỗi người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Những công đoạn trang trí cuối cùng tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Tân Sơn đã được khẩn trương hoàn thành.

Để ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ những ngày cuối năm 2025, Đảng ủy và chính quyền xã Tân Sơn đã chủ động bắt tay vào công việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Sự vào cuộc quyết liệt, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị như một guồng máy đã được lắp ráp hoàn thiện, vận hành thông suốt từ trên xuống dưới, đảm bảo mọi công việc đều đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Việc lựa chọn những gương mặt tiêu biểu được xã Tân Sơn thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch. Qua các vòng hiệp thương nghiêm túc, trách nhiệm, danh sách 29 ứng cử viên đại biểu HĐND xã đã được thống nhất với cơ cấu thành phần đa dạng, bảo đảm tính đại diện. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 44,82%, người dân tộc thiểu số đạt 44,82%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 34,48%.

Những con số này cho thấy sự kế thừa và phát triển trong đội ngũ đại biểu dân cử. Mỗi ứng cử viên, dù ở cương vị công tác khác nhau, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn cống hiến cho sự phát triển của địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Công tác tuyên truyền trực quan, lưu động được xã Tân Sơn đẩy mạnh.

Song song với công tác nhân sự, việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được tiến hành tỉ mỉ, chính xác. Lực lượng công an xã phối hợp cùng các khu dân cư đã không quản ngại “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo quyền lợi cho trên 11.800 cử tri trên địa bàn. Đến ngày 28/2/2026, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại 18 khu vực bỏ phiếu, giúp người dân dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin. Sự cẩn trọng này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn là sự tôn trọng sâu sắc đối với quyền làm chủ của mỗi công dân.

Tiếng loa phát thanh râm ran khắp các bản làng mỗi sáng sớm và chiều muộn đã trở thành thanh âm quen thuộc, mang hơi thở của ngày bầu cử đến gần hơn với mỗi gia đình. Với 28 chương trình phát thanh được sản xuất chuyên sâu, cùng hàng chục tin bài, videoclip sinh động trên các nền tảng số, công tác tuyên truyền tại Tân Sơn đã thực sự tạo nên một luồng sinh khí mới.

Người dân không chỉ hiểu rõ về luật bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của mình mà còn cảm thấy tự hào, phấn khởi khi được cầm lá phiếu trên tay. Những cụm pano lớn, những hàng cờ hồng kỳ bay phấp phới trong gió như tiếp thêm luồng năng lượng tích cực, thôi thúc mọi người cùng hướng về ngày trọng đại.

ĐVTN xã Tân Sơn theo dõi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Cơ sở vật chất tại 18 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Tân Sơn đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm sạch đẹp, trang nghiêm. Các hòm phiếu được sơn mới, biển chỉ dẫn đặt tại vị trí dễ quan sát, thuận tiện cho cử tri. Đến ngày 10/3/2026, toàn bộ thẻ cử tri đã được trao tận tay người dân trong không khí phấn khởi.

Công tác hậu cần như cấp phát tài liệu, con dấu, trang trí khánh tiết... cũng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ địa phương, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng. Lực lượng công an xã và quân sự địa phương duy trì chế độ trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ, bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho cử tri trước ngày bầu cử.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất ở một số khu vực còn hạn chế, khối lượng công việc lớn trong thời gian gấp rút, song với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Sơn đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt các phần việc chuẩn bị. Sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành cùng sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo nên khí thế sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ngày 15/3/2026, hơn 11.800 cử tri xã Tân Sơn sẽ tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, ngày hội bầu cử tại Tân Sơn được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Lê Hoàng