Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công và nhiều nội dung quan trọng

Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thông qua báo cáo về tổ chức Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 của Đảng ủy HĐND tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức vào ngày 8/5/2026. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 2 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; 9 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Thống nhất với báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, bảo đảm đúng trình tự và quy định của pháp luật. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp theo đúng quy định.

Các đại biểu đã cho ý kiến đối với báo cáo chủ trương ban hành Quyết định kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 4/12/2025 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Đảng ủy Công an tỉnh trình.

Các ý kiến thảo luận nhận định: Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có xu hướng gia tăng tại một số địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh về chủ trương ban hành Quyết định kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến nhiều nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo thuộc các lĩnh vực giáo dục, tư pháp, nội vụ, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường.

Liên quan đến Nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, rà soát kỹ đối tượng áp dụng.

Về quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh; định mức khoán chi cho nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Tư pháp trình bày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Nghị quyết phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, bám sát chủ trương đổi mới, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, công khai, minh bạch; gắn trách nhiệm các cơ quan, quản lý sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ xin ý kiến các nội dung: Chủ trương ban hành Thông báo danh mục, lĩnh vực ngành nghề cần thu hút người có tài năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026-2027 và xét tuyển công chức năm 2026 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ; quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; dự thảo nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh...

Cũng tại hội nghị, Sở Tài chính báo cáo các nội dung: Dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2); đề xuất danh mục dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030...

Ngoài ra, Sở trình việc bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu) thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh; chủ trương cấp bổ sung kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ đào tạo; chủ trương hỗ trợ Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ kinh phí đóng bãi chôn lấp rác thải trơ hiện tại (cũ) bằng phương pháp phủ bạt HDPE; chủ trương đầu tư Dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa 1 tại phường Kỳ Sơn, và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị làm rõ kế hoạch giải ngân, cam kết giải ngân, trách nhiệm của cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện trong giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát tổng thể các dự án để đề xuất nhu cầu vốn, phương án bảo đảm nguồn vốn; tách các dự án mới, dự án cải tạo sửa chữa trong đầu tư công để thuận tiện việc theo dõi, thực hiện; nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng dự án kết nối cầu Cao Phong với IC6 và khu vực quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh, tạo không gian phát triển mới; đề nghị cơ quan chuyên môn rà soát tổng thể cả 3 khu vực tỉnh cũ để ưu tiên triển khai dự án, tạo diện mạo mới cho không gian đô thị chung của tỉnh...

Đồng tình với các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận các nội dung về đầu tư công và bổ sung kinh phí cho một số cơ quan đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan tham mưu rà soát kỹ bảo đảm ban hành Nghị quyết thực hiện theo đúng quy định, chặt chẽ không lãng phí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy hoạch phải đi trước, trên cơ sở quy hoạch và định hướng phát triển chung của địa phương để xác định các dự án đầu tư công trọng điểm. Đặc biệt, phải xây dựng được tiêu chí cụ thể trong phân bổ nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, rõ ràng; đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công. Dự án đầu tư công nhất thiết phải tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo điểm nhấn cho vùng được đầu tư, phát huy được mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần tăng trưởng hai con số và tạo không gian phát triển mới cho tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về: quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; chính sách hỗ trợ hoạt động trồng rừng sản xuất; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trung Hà II; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Văn Miếu - Thượng Cửu, đầu tư dự án đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu.

Đinh Vũ