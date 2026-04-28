Giá vàng hôm nay 28/4/2026 rơi mạnh, vàng SJC tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 28/4/2026 lao dốc trong phiên đầu tuần. Giá vàng miếng SJC bán ra trước kỳ nghỉ lễ được niêm yết ở mức 168,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 28/4/2026

Lúc 22h19 ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.675 USD/ounce, giảm 33 USD so với đầu phiên.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ. Giới đầu tư hiện đang đánh giá các diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, đồng thời theo dõi sát một loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong tuần này.

Iran đã đưa ra một đề xuất mới với Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Kế hoạch này đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho các bên tiến tới chấm dứt chiến sự một cách lâu dài.

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các quốc gia thuộc Nhóm G7 nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, trong bối cảnh lo ngại chi phí năng lượng tăng cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ họp đầu tiên vào thứ Ba, với xu hướng nghiêng về việc chưa tăng lãi suất trong tháng này. Ngân hàng Trung ương Canada và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư cũng được kỳ vọng tiếp tục theo dõi diễn biến trước khi đưa ra quyết định.

Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như chắc chắn sẽ phát đi thông điệp tương tự vào thứ Năm.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần này có thể là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu Fed.

Một rào cản lớn đối với việc bổ nhiệm ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo đã được gỡ bỏ khi Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố chấm dứt việc ngăn cản đề cử này.

Chỉ số USD suy yếu, trong khi giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng, giao dịch quanh mức 95,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,32%.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/4/2026

Trước kỳ nghỉ lễ (25/4), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 165,8-168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc Điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định vàng có thể bứt phá theo cả hai hướng trong tuần tới, dù mối tương quan tích cực với thị trường chứng khoán đang phần nào nghiêng về kịch bản tăng giá.

Theo ông Chandler, kim loại quý đã chững lại sau chuỗi tăng kéo dài 4 tuần, cho thấy động lực ngắn hạn đang suy yếu. Về mặt kỹ thuật, mốc 4.600 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng; nếu bị phá vỡ, xu hướng có thể chuyển xấu.

Ngược lại, nếu vượt 4.915 USD/ounce, giá vàng có thể quay lại vùng 5.100 USD. Tuy nhiên, việc 5 ngân hàng trung ương lớn thuộc nhóm G10 gồm Fed, Ngân hàng Trung ương Canada, BOJ, ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt họp nhưng nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất khiến thị trường thiếu động lực rõ ràng.

Sean Lusk, Đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng và bạc vẫn chịu áp lực giảm, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị.

Ông Lusk lưu ý mối quan hệ nghịch giữa kim loại quý và năng lượng có thể chưa sớm kết thúc, đặc biệt nếu tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Trong kịch bản này, giá dầu có thể tăng vọt, qua đó gây sức ép lên thị trường kim loại.

Theo ông Lusk, nhà đầu tư đang chờ các vùng giá hấp dẫn hơn, khoảng 4.300-4.400 USD/ounce đối với vàng, trước khi quay lại tích lũy.

Ngoài ra, ông Lusk cũng cho rằng ngay cả khi có sự thay đổi nhân sự tại Fed, khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn là thấp, do áp lực lạm phát từ năng lượng vẫn hiện hữu, qua đó hỗ trợ đồng USD và hạn chế đà tăng của vàng.

Theo Razan Hilal, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, vàng đang hình thành mô hình tích lũy với các đáy cao dần kể từ vùng 4.080 USD nhưng bị chặn lại dưới ngưỡng kháng cự 4.880 USD.

Kịch bản tích cực sẽ được xác nhận nếu giá đóng cửa trên 4.880 USD, mở ra khả năng tiến tới 4.980 USD và xa hơn là 5.250 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ vùng hỗ trợ 4.760 USD, giá vàng có thể lùi về các mốc 4.660 USD, 4.480 USD, thậm chí sâu hơn về 4.300 USD nếu áp lực bán gia tăng.

Theo vietnamnet.vn