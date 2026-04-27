Giá cả thị trường ngày 27/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm ST25 Vinaseed
94.900 đồng/túi 3kg
2
Nạm bò
40.600 đồng/200g
3
Đùi gà góc tư
76.000 đồng/kg
4
Mướp đắng (khổ qua)
22.000 đồng/500g
5
Mướp hương
20.000 đồng/kg
6
Hành tím
18.000 đồng/200g
7
Táo Cosmic Mỹ
125.000 đồng/kg
8
Bưởi da xanh
45.000 đồng/quả
9
Sữa hạt và gạo lứt đỏ TH True NUT 180ml
53.500 đồng/lốc 4 hộp
10
Đậu phộng cốt dửa Tân Tân lon 265g
70.500 đồng/lon
11
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 300g
162.000 đồng/hộp
12
Miến Phú Hương sườn heo
44.000 đồng/lốc 4 gói
13
Bánh gạo An vị ngô nướng bơ Orion An gói 120g
30.000 đồng/gói
14
Bột giặt OMO hệ bọt thông minh túi 3kg
146.800 đồng/túi
15
Nước rửa chén Gift natural cám gạo-collagen 3,8kg
117.800 đồng/can
