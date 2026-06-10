Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 10/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên

19.000 đồng/1kg

2

Su su quả từ 200g trở lên

12.500 đồng/500g

3

Củ cải muối dạng sợi 300g

16.000 đồng/300g

4

Cải bẹ xanh 400gr

7.000 đồng/400g

5

Rau mồng tơi 400gr

7.000 đồng/400g

6

Rau cần tàu (cần ta) 100g

4.900 đồng/100g

7

Nấm bào ngư trắng 300g

17.000 đồng/300g

8

Mì trứng cao cấp Meizan gói 500g

37.000 đồng/Gói 500g

9

Phở bò tái lăn Đệ Nhất gói 68g

10.600 đồng/Gói 68g

10

Phở chay rau nấm Vifon gói 65g

9.400 đồng/Gói 65g

11

Gạo thơm Vua Gạo Làng Ta túi 2kg

48.500 đồng/Túi 2kg

12

Thùng 48 hộp sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất TH True Yogurt 180ml

380.000 đồng/48 hộp 180ml

13

Sữa tươi tiệt trùng không đường Dutch Lady hộp 965ml

36.000 đồng/Hộp 965ml

14

Bánh bouchee Lotte Chocolat socola hộp 162g (6 cái)

31.500 đồng/6 gói 27g

15

Bột matcha Cozy Barista 100g

114.000 đồng/Gói 100g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 10/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Sữa chua Hàng hóa Sữa tươi giá cả thị trường Phở bò Lotte rau mồng tơi khoai lang nấm gạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long