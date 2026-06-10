Giá cả thị trường ngày 10/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên
19.000 đồng/1kg
2
Su su quả từ 200g trở lên
12.500 đồng/500g
3
Củ cải muối dạng sợi 300g
16.000 đồng/300g
4
Cải bẹ xanh 400gr
7.000 đồng/400g
5
Rau mồng tơi 400gr
7.000 đồng/400g
6
Rau cần tàu (cần ta) 100g
4.900 đồng/100g
7
Nấm bào ngư trắng 300g
17.000 đồng/300g
8
Mì trứng cao cấp Meizan gói 500g
37.000 đồng/Gói 500g
9
Phở bò tái lăn Đệ Nhất gói 68g
10.600 đồng/Gói 68g
10
Phở chay rau nấm Vifon gói 65g
9.400 đồng/Gói 65g
11
Gạo thơm Vua Gạo Làng Ta túi 2kg
48.500 đồng/Túi 2kg
12
Thùng 48 hộp sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất TH True Yogurt 180ml
380.000 đồng/48 hộp 180ml
13
Sữa tươi tiệt trùng không đường Dutch Lady hộp 965ml
36.000 đồng/Hộp 965ml
14
Bánh bouchee Lotte Chocolat socola hộp 162g (6 cái)
31.500 đồng/6 gói 27g
15
Bột matcha Cozy Barista 100g
114.000 đồng/Gói 100g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9/6/2026
Giá cả thị trường ngày 8/6/2026
Giá cả thị trường ngày 5/6/2026
Giá cả thị trường ngày 4/6/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 03/6/2026
Giá cả thị trường ngày 2/6/2026
Giá cả thị trường ngày 1/6/2026