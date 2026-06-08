Giá cả thị trường ngày 8/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xương lợn C.P
39.600 đồng/400g
2
Thịt bò thái lát Vinabeef
75.900 đồng/200g
3
Mề gà tươi C.P
34.500 đồng/250g
4
Sườn gà tươi C.P
62.000 đồng/500g
5
Thịt hến làm sạch
29.500 đồng/200g
6
Cua đồng xay
32.000 đồng/250g
7
Tương ớt Nam Dương chai 255g
12.000 đồng/Chai 255g
8
Sốt phô mai Dh Foods chai 100g
30.000 đồng/Chai 100g
9
Sữa tươi thanh trùng không đường VPMilk Đà Lạt True Milk chai 950ml
43.500 đồng/Chai 950ml
10
Lốc 4 hộp sữa chua uống hương cam YoMost 170ml
29.500 đồng/4 hộp 170ml
11
Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch 330g
69.000 đồng/Bịch 330g
12
Ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Xuân An bịch 400g
65.000 đồng/Bịch 400g
13
Kem Milky Chocolate Merino Kool Cutie Bear cây 64g
15.000 đồng/Cây 64g
14
Lốc 2 hũ sữa chua dừa non Fr Chill Milk 100g
20.000 đồng/2 hũ 100g
15
Trà sữa thái xanh Fr Chill Milk chai 300ml
16.000 đồng/Chai 300ml
Kết Đoàn
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Giá cả thị trường ngày 4/6/2026
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