Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 8/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xương lợn C.P

39.600 đồng/400g

2

Thịt bò thái lát Vinabeef

75.900 đồng/200g

3

Mề gà tươi C.P

34.500 đồng/250g

4

Sườn gà tươi C.P

62.000 đồng/500g

5

Thịt hến làm sạch

29.500 đồng/200g

6

Cua đồng xay

32.000 đồng/250g

7

Tương ớt Nam Dương chai 255g

12.000 đồng/Chai 255g

8

Sốt phô mai Dh Foods chai 100g

30.000 đồng/Chai 100g

9

Sữa tươi thanh trùng không đường VPMilk Đà Lạt True Milk chai 950ml

43.500 đồng/Chai 950ml

10

Lốc 4 hộp sữa chua uống hương cam YoMost 170ml

29.500 đồng/4 hộp 170ml

11

Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch 330g

69.000 đồng/Bịch 330g

12

Ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Xuân An bịch 400g

65.000 đồng/Bịch 400g

13

Kem Milky Chocolate Merino Kool Cutie Bear cây 64g

15.000 đồng/Cây 64g

14

Lốc 2 hũ sữa chua dừa non Fr Chill Milk 100g

20.000 đồng/2 hũ 100g

15

Trà sữa thái xanh Fr Chill Milk chai 300ml

16.000 đồng/Chai 300ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 8/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Xuân An Thức uống Chocolate Sữa chua Hàng hóa Sữa tươi Lốc giá cả thị trường Thịt bò Trà sữa
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