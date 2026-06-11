Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 11/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt lợn nạc C.P

52.800 đồng/400g

2

Đùi gà góc tư 500g (1-3 đùi)

38.800 đồng/500g

3

Combo 2 hộp trứng gà hộp 10 quả (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

48.000 đồng/2 hộp

4

Mề gà tươi C.P 250g

34.500 đồng/250g

5

Nho mẫu đơn nội địa Trung 500g

79.000 đồng/500g

6

Chôm chôm giống Thái 500g

22.000 đồng/500g

7

Rau muống hạt gói 400g

7.000 đồng/400g

8

Đậu bắp 250g (15 - 20 trái)

10.000 đồng/250g

9

Lốc 2 hũ sữa chua nếp cẩm Fr Chill Milk 100g

20.000 đồng/2 hũ 100g

10

Sữa chua uống có đường VPMilk Đà Lạt True Yogurt chai 950ml

50.000 đồng/Chai 950ml

11

Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g

153.000 đồng/30 gói 29g

12

Yến mạch nguyên chất Yumfood hũ 800g

139.000 đồng/Hũ 800g

13

Sữa trái cây Nutriboost hương bánh quy kem 297ml

11.800 đồng/Chai 297ml

14

Nước rửa chén Sunlight thiên nhiên gừng chai 717ml

37.000 đồng/Chai 717ml

15

Kem xả Dove Biotin ngăn gãy rụng tóc 327ml

108.000 đồng/Tuýp 327ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 11/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Thương hiệu Thiên nhiên Rau muống Trứng gà Sữa chua Trái cây Thịt lợn Hàng hóa giá cả thị trường Cà phê
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