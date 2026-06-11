Giá cả thị trường ngày 11/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt lợn nạc C.P
52.800 đồng/400g
2
Đùi gà góc tư 500g (1-3 đùi)
38.800 đồng/500g
3
Combo 2 hộp trứng gà hộp 10 quả (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
48.000 đồng/2 hộp
4
Mề gà tươi C.P 250g
34.500 đồng/250g
5
Nho mẫu đơn nội địa Trung 500g
79.000 đồng/500g
6
Chôm chôm giống Thái 500g
22.000 đồng/500g
7
Rau muống hạt gói 400g
7.000 đồng/400g
8
Đậu bắp 250g (15 - 20 trái)
10.000 đồng/250g
9
Lốc 2 hũ sữa chua nếp cẩm Fr Chill Milk 100g
20.000 đồng/2 hũ 100g
10
Sữa chua uống có đường VPMilk Đà Lạt True Yogurt chai 950ml
50.000 đồng/Chai 950ml
11
Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g
153.000 đồng/30 gói 29g
12
Yến mạch nguyên chất Yumfood hũ 800g
139.000 đồng/Hũ 800g
13
Sữa trái cây Nutriboost hương bánh quy kem 297ml
11.800 đồng/Chai 297ml
14
Nước rửa chén Sunlight thiên nhiên gừng chai 717ml
37.000 đồng/Chai 717ml
15
Kem xả Dove Biotin ngăn gãy rụng tóc 327ml
108.000 đồng/Tuýp 327ml
Kết Đoàn
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