Giá cả thị trường ngày 9/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nạm bò Vinabeef 200g
77.900 đồng/200g
2
Vịt nửa con C.P 1.2kg
95.040 đồng/1.2kg
3
Cá basa phi lê
32.500 đồng/250g
4
Cá ngừ làm sạch 500g trở lên
45.600 đồng/400g
5
Nước tương thượng hạng Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai 500ml
43.000 đồng/Chai 500ml
6
Hạt nêm Natafoods thịt heo gói 1kg
51.000 đồng/Gói 1kg
7
Chanh không hạt 250g (4 trái)
9.000 đồng/250g
8
Bơ 034
25.500 đồng/500g
9
Dưa gang sáp dẻo trái khoảng 1kg
15.000 đồng/1kg
10
Dưa hấu giống Mỹ trái khoảng 3.3kg - 3.7kg
38.500 đồng/3.5kg
11
Thực phẩm bổ sung ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Best Choice gói 450g
49.000 đồng/Gói 450g
12
Dầu gội Clear Men bạc hà mát lạnh 612ml
182.000 đồng/Chai 612ml
13
Nước giặt OMO chuyên gia cửa trên sạch thơm vượt trội túi 3.9kg
173.000 đồng/Túi 3.9kg
14
Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn 500ml
26.500 đồng/Chai 500ml
15
Nước lau đa năng Sunlight hương chanh sả chai 500ml
32.000 đồng/Chai 500ml
Kết Đoàn
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