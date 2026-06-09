Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 9/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nạm bò Vinabeef 200g

77.900 đồng/200g

2

Vịt nửa con C.P 1.2kg

95.040 đồng/1.2kg

3

Cá basa phi lê

32.500 đồng/250g

4

Cá ngừ làm sạch 500g trở lên

45.600 đồng/400g

5

Nước tương thượng hạng Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai 500ml

43.000 đồng/Chai 500ml

6

Hạt nêm Natafoods thịt heo gói 1kg

51.000 đồng/Gói 1kg

7

Chanh không hạt 250g (4 trái)

9.000 đồng/250g

8

Bơ 034

25.500 đồng/500g

9

Dưa gang sáp dẻo trái khoảng 1kg

15.000 đồng/1kg

10

Dưa hấu giống Mỹ trái khoảng 3.3kg - 3.7kg

38.500 đồng/3.5kg

11

Thực phẩm bổ sung ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Best Choice gói 450g

49.000 đồng/Gói 450g

12

Dầu gội Clear Men bạc hà mát lạnh 612ml

182.000 đồng/Chai 612ml

13

Nước giặt OMO chuyên gia cửa trên sạch thơm vượt trội túi 3.9kg

173.000 đồng/Túi 3.9kg

14

Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn 500ml

26.500 đồng/Chai 500ml

15

Nước lau đa năng Sunlight hương chanh sả chai 500ml

32.000 đồng/Chai 500ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 9/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Chuyên gia Chanh Thực phẩm Hàng hóa giá cả thị trường Dưa hấu Dầu gội Mèo Cầu sạch
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