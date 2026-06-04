Giá cả thị trường ngày 4/6/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt ba chỉ lợn C.P
63.600 đồng/400g
2
Đùi tỏi gà
40.016 đồng/400g
3
Gà vườn đất đỏ 600g
55.335 đồng/600g
4
Đầu cá hồi salar làm sạch
53.000 đồng/500g
5
Dầu đậu nành tinh luyện Janbee
69.500 đồng/Chai 1 lít
6
Giấm tinh luyện A Tuấn Khang
17.200 đồng/Chai 900ml
7
Bơ thực vật Tường An
11.000 đồng/Hũ 80g
8
Bánh phồng mực Sa Giang gói 100g
11.500 đồng/Gói 100g
9
Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên 70g
11.000 đồng/Gói 70g
10
Lốc 3 gói rong biển ăn liền Bibigo vị BBQ 4g
30.000 đồng/3 Gói 4g
11
Trà Atisô túi lọc LadoActiso
106.000 đồng/100 gói 2g
12
Trà xanh Thái Nguyên Bắc Thái đặc sản 100g
36.000 đồng/Gói 100g
13
Nước giặt OMO Matic cửa trên
115.000 đồng/Túi 2.1kg
14
Kem đánh răng P/S thảo dược
54.000 đồng/Tuýp 150g
15
Thanh gạo lứt hạnh nhân chà bông FnV gói 120g
29.000 đồng/Gói 120g
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 03/6/2026
Giá cả thị trường ngày 2/6/2026
Giá cả thị trường ngày 1/6/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 30/5/2026
Giá cả thị trường ngày 29/5/2026
Giá cả thị trường ngày 28/5/2026
Giá cả thị trường ngày 27/5/2026