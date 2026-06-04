Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 4/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt ba chỉ lợn C.P

63.600 đồng/400g

2

Đùi tỏi gà

40.016 đồng/400g

3

Gà vườn đất đỏ 600g

55.335 đồng/600g

4

Đầu cá hồi salar làm sạch

53.000 đồng/500g

5

Dầu đậu nành tinh luyện Janbee

69.500 đồng/Chai 1 lít

6

Giấm tinh luyện A Tuấn Khang

17.200 đồng/Chai 900ml

7

Bơ thực vật Tường An

11.000 đồng/Hũ 80g

8

Bánh phồng mực Sa Giang gói 100g

11.500 đồng/Gói 100g

9

Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên 70g

11.000 đồng/Gói 70g

10

Lốc 3 gói rong biển ăn liền Bibigo vị BBQ 4g

30.000 đồng/3 Gói 4g

11

Trà Atisô túi lọc LadoActiso

106.000 đồng/100 gói 2g

12

Trà xanh Thái Nguyên Bắc Thái đặc sản 100g

36.000 đồng/Gói 100g

13

Nước giặt OMO Matic cửa trên

115.000 đồng/Túi 2.1kg

14

Kem đánh răng P/S thảo dược

54.000 đồng/Tuýp 150g

15

Thanh gạo lứt hạnh nhân chà bông FnV gói 120g

29.000 đồng/Gói 120g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 4/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Thái nguyên Chuyên gia Thảo dược Trà xanh Hàng hóa Thực vật giá cả thị trường Đặc sản Lợi ích Tường
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