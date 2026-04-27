Mùa vui trên những cánh đồng chuyển đổi ở Hợp Kim

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Hợp Kim, không khí thu hoạch nông sản rộn ràng, khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng tốp nông dân thoăn thoắt thu hái, phân loại, đóng gói nông sản ngay tại ruộng. Sau những tháng ngày cần mẫn chăm sóc, vụ thu hoạch không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn chất chứa niềm vui, niềm tin của người nông dân vào hướng đi mới - chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, bền vững.

Gia đình bà Bùi Thị Thuận xóm Đồng Giàn thu hoạch cà pháo xanh.

Trên cánh đồng xóm Đồng Giàn, những luống cà pháo xanh mướt nối dài, quả sai trĩu. Gia đình bà Bùi Thị Thuận là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Hơn 2.000m2 đất trước đây chỉ canh tác lúa một vụ, năng suất không cao, nay được bà chuyển sang trồng cà pháo. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, ruộng cà cho thu hoạch đều đặn, mỗi ngày gia đình bà thu hái trên 1 tạ quả.

Với giá bán khoảng 13.000 đồng/kg, cà pháo được thương lái thu mua ngay tại ruộng, giúp giảm chi phí vận chuyển, hạn chế hao hụt sau thu hoạch. “So với trồng lúa trước đây, thu nhập từ cà pháo cao hơn nhiều. Quan trọng là đầu ra ổn định, chúng tôi yên tâm sản xuất”, bà Thuận chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm phấn khởi.

Không chỉ riêng gia đình bà Thuận, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã cũng đang bước vào cao điểm thu hoạch các loại rau màu đa dạng như: Mướp đắng, lặc lày, bí xanh, bí đỏ... Những thửa ruộng phủ kín cây màu màu tạo nên bức tranh nông thôn trù phú, đầy sức sống.

Mướp đắng, lặc lày cũng là cây trồng được lựa chọn trồng trong vụ mùa, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Theo báo cáo của UBND xã Hợp Kim, diện tích gieo trồng rau các loại trên địa bàn đạt hơn 920ha, với sản lượng khoảng trên 8.000 tấn mỗi năm. Riêng vụ Mùa - Hè Thu, diện tích rau màu đạt 283,43ha, năng suất bình quân 85 tạ/ha, sản lượng trên 2.400 tấn. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét của quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Đáng chú ý, không chỉ mở rộng diện tích, người dân Hợp Kim còn từng bước nâng cao chất lượng nông sản nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc theo quy trình đến thu hoạch, bảo quản... đều được chú trọng, giúp nông sản có mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Là thương lái thu mua nông sản tại đây nhiều năm, chị Nguyễn Thị Mạnh ở (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: “Nông sản Hợp Kim có chất lượng tốt, quả đều, ít sâu bệnh. Khách hàng rất ưa chuộng nên chúng tôi thường xuyên về thu mua với số lượng lớn”.

Nếu như trước đây sản xuất nông nghiệp còn manh mún, tự phát thì nay đã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung. Toàn xã hiện có 11 vùng sản xuất tập trung với các loại cây chủ lực như bí xanh, dưa chuột, bưởi, cam, chuối .

Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí lao động. Hiện nay, khoảng 85-90% diện tích làm đất đã được cơ giới hóa, khâu thu hoạch lúa đạt khoảng 70%. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Hợp Kim cũng tích cực định hướng người dân sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Một số diện tích cây ăn quả đã được chứng nhận VietGAP, tiêu biểu là bưởi da xanh với sản phẩm OCOP 3 sao. Việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Đồng chí Bùi Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời tăng cường cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó là đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Hợp Kim trên thị trường.

Một trong những điểm mạnh trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Hợp Kim chính là sự chủ động của người dân. Nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng, trọng định hướng sản xuất, hỗ trợ giống, vật tư, đến kết nối tiêu thụ sản phẩm... Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả.

Thu mua nông sản tại xóm Đồng Giàn, xã Hợp Kim.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Hợp Kim vẫn còn những khó khăn nhất định như thị trường tiêu thụ chưa thực sự ổn định, phụ thuộc vào thương lái; cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng còn hạn chế; khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa được đầu tư tương xứng... Đây là những “nút thắt” cần được tháo gỡ để nông nghiệp địa phương phát triển bền vững hơn.

Dẫu vậy, với những kết quả đạt được, có thể thấy hướng đi chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Hợp Kim là đúng đắn. Từ những thửa ruộng lúa năng suất thấp, nay đã hình thành những vùng sản xuất rau màu, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập của người dân từng bước được cải thiện, đời sống ngày càng ổn định.

Nhìn những chuyến xe chở đầy nông sản nối nhau rời ruộng, mang theo niềm vui được mùa, được giá của người nông dân, không chỉ cảm nhận được rõ niềm vui, thành quả của một mùa vụ mà còn cho thấy sự chuyển mình của nông nghiệp Hợp Kim - từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từ canh tác truyền thống sang hướng đi xanh, bền vững.

Hồng Duyên