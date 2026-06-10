Kiến tạo “niềm tin số” trong giai đoạn mới

Trong nền kinh tế số, một sản phẩm không chỉ được đánh giá bằng chất lượng mà còn bằng những giá trị vô hình như minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm doanh nghiệp và mức độ an toàn trong từng giao dịch. Khi các thiết bị thông minh trở thành “cửa ngõ” kết nối người mua với hàng triệu sản phẩm, niềm tin đang trở thành “tài sản” vô hình quý giá quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số bắt đầu từ thay đổi cách vận hành

Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, trong đó chuyển đổi số trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, thương mại và dịch vụ. Hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số ngày càng phổ biến. Không chỉ những doanh nghiệp công nghệ, mà cả các cơ sở sản xuất truyền thống cũng đang từng bước đưa dữ liệu, phần mềm quản lý, tự động hóa và nền tảng số vào hoạt động kinh doanh.

Theo ngành Công Thương, toàn tỉnh hiện có 348 website bán hàng trực tuyến, 1 ứng dụng bán hàng, 1 ứng dụng cung cấp dịch vụ và 98 website cung cấp dịch vụ hoặc có chức năng TMĐT đã thực hiện đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương. Có 458 gian hàng với khoảng 1.430 sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, hàng nghìn sản phẩm khác cũng đang được giao dịch thường xuyên trên các nền tảng số khác.

Tại xã Bằng Luân, Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks chuyên sản xuất đũa gỗ xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc với sản lượng khoảng 50 triệu sản phẩm mỗi tháng là một ví dụ. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc công ty cho biết: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà là thay đổi phương thức quản lý và tổ chức sản xuất. Khi các công đoạn được kiểm soát bằng dữ liệu, doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, tiến độ đơn hàng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks ứng dụng AI trong khâu phân loại sản phẩm đũa gỗ.

“Trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, yếu tố quyết định không chỉ là năng lực sản xuất mà còn là sự tin cậy. Việc số hóa các khâu quản lý nguyên liệu, kiểm soát quy trình, lưu trữ thông tin sản phẩm giúp doanh nghiệp minh bạch hơn với đối tác, tạo dựng uy tín lâu dài” - ông Ánh nhấn mạnh.

Hay như tại phường Xuân Hòa, Công ty CP thực phẩm DB Food phát triển các dòng sản phẩm sữa hạt gạo lứt hữu cơ, trà gạo lứt với quy trình sản xuất khép kín. Doanh nghiệp kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến, đóng gói, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Bà Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm DB Food cho biết: Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung sản xuất mà phải hiểu khách hàng, quản trị dữ liệu và xây dựng thương hiệu trên nền tảng số. Việc ứng dụng các giải pháp quản lý, phát triển bán hàng đa kênh giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, đồng thời minh bạch thông tin để tạo sự yên tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Từ những mô hình thực tế cho thấy, chuyển đổi số đang dần chuyển từ câu chuyện “đưa công nghệ vào doanh nghiệp” sang câu chuyện “xây dựng niềm tin bằng công nghệ”. Mã QR truy xuất nguồn gốc, hóa đơn điện tử, thanh toán số, chăm sóc khách hàng trực tuyến hay các nền tảng đánh giá sản phẩm đang trở thành những công cụ quan trọng để doanh nghiệp chứng minh chất lượng và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Tạo môi trường số an toàn để phát triển bền vững

Có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng: khách hàng ngày càng ít phụ thuộc vào việc “nhìn tận mắt, sờ tận tay” trước khi mua hàng. Thay vào đó, họ tìm hiểu thông tin qua nền tảng số, đọc đánh giá, kiểm tra nguồn gốc, so sánh chất lượng và đưa ra quyết định chỉ trong vài phút.

Điều đó đặt ra yêu cầu mới: doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm tốt mà còn phải xây dựng được “niềm tin số” để giữ chân khách hàng và mở rộng thị trường.

Xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng bùng nổ.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân phường Việt Trì chia sẻ: “Khi mua hàng trực tuyến, tôi thường quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, đánh giá của khách hàng trước đó và mức độ uy tín của đơn vị bán hàng. Những sản phẩm có thông tin rõ ràng, chính sách đổi trả minh bạch khiến người mua cảm thấy an tâm hơn”.

Thực tế cho thấy, mỗi phản hồi, đánh giá của khách hàng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu. Một trải nghiệm tốt có thể giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nhưng một sự cố thiếu minh bạch cũng có thể nhanh chóng làm suy giảm niềm tin trên môi trường số.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số nhấn mạnh, xây dựng niềm tin số là yếu tố sống còn trong thương mại điện tử. Nếu đánh mất niềm tin, mọi tiềm năng đều có thể sụp đổ. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ coi khách hàng là người mua sản phẩm, mà cần xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tương tác, lắng nghe và cam kết chất lượng.

Cùng với sự phát triển nhanh của thị trường trực tuyến, những thách thức mới cũng xuất hiện như hàng giả, gian lận thương mại, giả mạo thương hiệu, lừa đảo qua mạng. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng và sự phát triển lành mạnh của kinh tế số.

Theo ông Đào Đặng Hoà – Phó Giám đốc Sở Công Thương, xây dựng môi trường kinh doanh số an toàn cần sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải chủ động nâng cao tính minh bạch, bảo vệ thông tin khách hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm; trong khi người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Người tiêu dùng trẻ tìm kiếm sản phẩm ưu đãi trên sàn thương mại điện tử.

Thời gian qua, Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhìn từ thị trường TMĐT, “niềm tin số” không thể tạo dựng bằng những thông điệp quảng bá đơn thuần. Đó là kết quả của một quá trình dài, được hình thành từ chất lượng sản phẩm, sự minh bạch thông tin và trách nhiệm của doanh nghiệp. Cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các sản phẩm mà còn giữa các trải nghiệm, doanh nghiệp nào tạo dựng được niềm tin sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc mở rộng thị trường.

Với Phú Thọ, xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên “niềm tin số” không chỉ giúp thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hướng tới một nền kinh tế số phát triển hiện đại, bền vững.

Ngọc Tuấn