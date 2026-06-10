Tín dụng cho vay người chấp hành xong án phạt tù đạt 95% kế hoạch năm 2026

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Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến ngày 10/6/2026, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Nông đã giải ngân được 3 tỷ đồng cho 31 trường hợp vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống, tăng 1,2 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 95% kế hoạch năm 2026.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Nông giải ngân nguồn vốn hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.
Nguồn vốn ưu đãi được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Theo quy định, phần lớn các khoản vay do bố, mẹ hoặc vợ, chồng của người chấp hành xong án phạt tù đứng tên vay vốn. Từ nguồn vốn này, các hộ gia đình đầu tư vào nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.
Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đang phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Anh Thơ
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