Tích cực đưa dòng vốn ưu đãi đến vùng khó khăn

Với việc tích cực, chủ động đưa tín dụng chính sách về cơ sở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Bình Xuyên đã khơi thông nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giải quyết nhu cầu vốn sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng khó khăn. Nguồn vốn này không chỉ mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy các địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên giải ngân vốn vay cho các đối tượng chính sách.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách. Các chương trình cho vay ưu đãi đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Đặc biệt, chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã trở thành nguồn lực quan trọng, giúp nhiều hộ dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ nguồn vốn này, nhiều mô hình kinh tế ở khu vực vùng sâu, vùng xa đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững và hạn chế tình trạng tái nghèo.

Là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, bà Diệp Thị Tám, thôn Đồng Giang, xã Bình Tuyền cho biết: Nhờ được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên hỗ trợ vốn kịp thời, gia đình bà có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi lợn sinh sản.

Trước đây, do thiếu vốn nên hoạt động chăn nuôi của gia đình chỉ diễn ra nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao và phụ thuộc nhiều vào nguồn con giống mua từ bên ngoài. Khi chủ động được nguồn giống chất lượng tại chỗ, gia đình không chỉ giảm đáng kể chi phí đầu vào mà còn kiểm soát tốt dịch bệnh nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi được nâng lên rõ rệt.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng chí Nguyễn Thị Phương Trà - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Tuyền cho biết: Nguồn vốn ưu đãi đã giúp người dân có điều kiện đầu tư con giống, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất, đồng thời từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động mở rộng sản xuất, liên kết phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Trà, sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình đã góp phần quan trọng giúp xã Bình Tuyền hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được những kết quả trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên đã không ngừng nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng vốn. Đồng chí Trịnh Viết Thanh Tùng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên cho biết: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách tại các xã Bình Nguyên, Bình Xuyên, Bình Tuyền và Xuân Lãng. Đến nay, tổng dư nợ của đơn vị đạt gần 640 tỷ đồng với 11.459 khách hàng vay vốn. Riêng chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đạt gần 33 tỷ đồng, với 337 khách hàng còn dư nợ.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Xuyên tiếp tục mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng mới; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng khó khăn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trần Tỉnh