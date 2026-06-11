Vụ Xuân đạt kết quả cao

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc thu hoạch vụ Xuân, năng suất lúa ước đạt trên 62 tạ/ha. Đây là kết quả đáng mừng, góp phần không nhỏ trong đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, thiên tai từ đầu năm ảnh hưởng nặng đến sản xuất.

Bà con nông dân xã Bản Nguyên thu hoạch lúa Xuân.

Gặt hái, phơi phóng xong toàn bộ lúa Xuân, ông Nguyễn Hữu Đại ở xã Phùng Nguyên đã chủ động liên hệ với HTX Dịch vụ Nông nghiệp để chuẩn bị tiến hành sản xuất vụ Mùa. Ông Đại thông tin: Vụ Xuân năm nay, thời tiết diễn thất thường, thường có mưa lớn, nhất là trong giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, sau đó lại nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao khiến cho sự sinh trưởng và năng suất của vụ Xuân bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn và thực hiện chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất vẫn đạt khá cao. Nhà tôi có 7 sào ruộng cũng thu được gần 1,6 tấn lúa.

Cùng chung niềm vui được mùa, ông Nguyễn Đức Thành ở xã Sơn Lương phấn khởi chia sẻ, năm nay sâu bệnh xuất hiện ít hơn hẳn so với các năm trước, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, tình trạng chuột gây hại cũng được kiểm soát tốt, giúp lúa phát triển đồng đều. Đặc biệt, những năm gần đây, cơ giới hóa được áp dụng đồng bộ từ khâu gieo cấy đến thu hoạch nên người dân giảm được nhiều công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Vụ Xuân năm nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của toàn tỉnh đạt 131.178ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt: 102.603ha, sản lượng lương thực có hạt 615.135 tấn. Riêng cây lúa, toàn tỉnh đã gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha; năng suất ước đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha; tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn.

Giống lúa nếp đặc sản Đìn Vằn ở xã Sơn Lương đạt năng suất cao trong vụ Xuân.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, từ nhiều năm nay, tỉnh đã khuyến khích các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền để người dân lựa chọn các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng; thường xuyên tổ chức các mô hình trình diễn giống mới, tập huấn kỹ thuật canh tác.

Các HTX nông nghiệp đã thực hiện tốt công tác điều tiết nước tưới, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh nên lúa sinh trưởng tốt, đạt được năng suất cao dù bị ảnh hưởng một phần bởi thiên tai.

Thắng lợi của vụ Xuân, vụ sản xuất đầu tiên của năm là tiền đề cho những vụ sản xuất tiếp theo trong năm. Thời điểm này, sau khi thu hoạch xong vụ Xuân, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang bắt tay vào làm đất để gieo cấy vụ Mùa.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Trong các vụ sản xuất, vụ Mùa là vụ khó khăn nhất do dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời, thời tiết vụ Mùa cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh. Vì vậy, trong quá trình sản xuất vụ Mùa, bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi đồng ruộng để sớm phát hiện sâu bệnh, có biện pháp phòng trừ sớm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cũng chủ động theo dõi tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bảo vệ kết quả sản xuất.

Quân Lâm