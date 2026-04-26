Chưa áp dụng khung giờ tính giá điện mới, chờ điều chỉnh giá bán lẻ

Hiện Bộ Công Thương đang nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo cơ sở triển khai khung giờ mới, dự kiến trong mùa khô năm 2026.

Công nhân Công ty Điện lực vận hành trạm biến áp 110kV cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn.

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quy định mới sẽ chưa được áp dụng ngay, mà triển khai khi có điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Thông tin được nêu trong văn bản Cục Điện lực gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực về việc thực hiện khung giờ sử dụng điện trong ngày.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963 ngày 22/4 quy định khung giờ sử dụng điện. Theo đó, giờ cao điểm được xác định từ 17 giờ 30-22 giờ 30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng thời gian từ 6 giờ-17 giờ 30 và từ 22 giờ 30-24 giờ; riêng Chủ nhật áp dụng từ 6 giờ-24 giờ. Giờ thấp điểm được tính từ 0-6 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Mặc dù Quyết định số 963 có hiệu lực từ ngày ký, song Cục Điện lực cho biết việc áp dụng khung giờ mới sẽ gắn với thời điểm điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, theo quy định tại Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là nhóm khách hàng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày.

Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để cập nhật, cài đặt lại công tơ, bảo đảm triển khai đồng bộ khi quy định mới chính thức áp dụng.

Theo Vietnam+