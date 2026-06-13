Tiếp tục khơi thông nguồn lực cho công nghiệp công nghệ cao

Sau hợp nhất tỉnh, Phú Thọ không chỉ mở rộng quy mô về diện tích, dân số và hạ tầng mà còn đứng trước cơ hội lớn để tái định vị vai trò trong chuỗi sản xuất công nghiệp của khu vực phía Bắc. Trong chiến lược phát triển mới, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Trung Quốc được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm thu hút dòng vốn công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Phát huy lợi thế, chủ động thu hút nhà đầu tư chiến lược

Hiện nay, toàn tỉnh quy hoạch 57 khu công nghiệp, trong đó có khoảng 30 khu công nghiệp quy mô lớn với quỹ đất sạch hàng nghìn héc-ta sẵn sàng thu hút đầu tư. Cùng với đó là hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện với mạng lưới cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hòa Bình - Mộc Châu, các tuyến quốc lộ huyết mạch, đường sắt và đường thủy nội địa.

Một lợi thế khác được nhiều nhà đầu tư quan tâm là vị trí của Phú Thọ trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến hành lang này giúp kết nối trực tiếp khu vực Tây Nam Trung Quốc với các cảng biển miền Bắc Việt Nam, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

Quy mô kinh tế của tỉnh tăng mạnh sau hợp nhất, tạo ra “sức bật” mới trong cạnh tranh thu hút đầu tư. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, đứng nhóm đầu cả nước; cơ cấu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực với tỷ trọng hơn 55% nền kinh tế, đồng thời tiếp tục duy trì tích cực đà tăng trưởng đầu năm 2026.

Riêng quý I/2026, kinh tế toàn tỉnh tăng 9,15%; dòng vốn FDI tăng mạnh so với cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh có 742 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 14 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể với 180 dự án, tổng vốn khoảng 3,57 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 41.000 lao động.

Xác định lợi thế không tự chuyển hóa thành dòng vốn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc nhằm tiếp cận trực tiếp các tập đoàn công nghệ, công nghiệp hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn công tác tham quan Phòng trưng bày của Tập đoàn BYD tại Thâm Quyến - trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Tháng 4/2026, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tổ chức chuỗi hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thượng Hải, Hàng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến. Đây là những trung tâm công nghiệp, công nghệ lớn của Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, nhiều doanh nghiệp lớn đã bày tỏ quan tâm tới môi trường đầu tư của Phú Thọ, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất ô tô điện, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, logistics và hạ tầng công nghiệp.

Các tập đoàn lớn như Geely đã khảo sát khả năng đầu tư các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô điện, linh kiện công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D); Tập đoàn Qihoo 360 quan tâm đến lĩnh vực đô thị thông minh, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất nghiên cứu hợp tác đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị.

Hạ tầng Khu công nghiệp hoàn chỉnh là “thỏi nam châm” quyết định để thu hút vốn FDI

Theo ông Lưu Quốc Cường, đại diện một doanh nghiệp Trung Quốc đang khảo sát đầu tư chia sẻ điều khiến doanh nghiệp quan tâm ở Phú Thọ là khả năng kết nối vùng và tốc độ xử lý thủ tục hành chính.

“Chúng tôi đánh giá cao quỹ đất công nghiệp, hệ thống giao thông và sự chủ động của chính quyền địa phương. Nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm được trao đổi, giải quyết rất nhanh”, ông Cường cho biết.

Hướng dòng vốn vào công nghệ cao

Nếu như giai đoạn trước đây chủ yếu ưu tiên số lượng dự án, thì hiện nay Phú Thọ hiện tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn và thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, sản xuất ô tô điện, pin năng lượng, công nghệ số, logistics hiện đại và công nghiệp hỗ trợ.

Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), trong khuôn khổ buổi làm việc với Tập đoàn BYD, tỉnh Phú Thọ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Nhà máy Điện tử BYD Việt Nam với số vốn tăng thêm 479 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 890 triệu USD.

BYD là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, hoạt động trong 4 lĩnh vực sản xuất chính gồm: Ô tô, tàu điện, linh kiện điện tử và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất xe điện, BYD đã chính thức trở thành hãng xe điện hàng đầu thế giới về doanh số xe điện thuần (BEV), khẳng định vị thế của tập đoàn trong kỷ nguyên di chuyển xanh.

Hiện, Phú Thọ đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ và kiến tạo phát triển”, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành. Đây là điểm cộng lớn được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về sự chuyển biến trong tư duy điều hành của chính quyền địa phương.

Một ví dụ điển hình như việc hồ sơ điều chỉnh tăng vốn gần nửa tỷ USD của Dự án Nhà máy điện tử BYD Việt Nam được xử lý theo cơ chế “luồng xanh”, hoàn tất chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi nộp hồ sơ. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, dự án đầu tư tại địa phương.

Một góc nhà máy của Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh Phú Thọ cam kết tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch; đồng thời áp dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Để nâng cao sức hấp dẫn trong thu hút FDI, đặc biệt là dòng vốn công nghệ cao từ Trung Quốc, Phú Thọ đang tập trung đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư như đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, phát triển hạ tầng giao thông, logistics kết nối với các tuyến cao tốc, cảng biển; đồng thời đẩy mạnh số hóa dịch vụ công, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp.

Trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, tại Thượng Hải, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp, thủy lợi. Tập đoàn cam kết nghiên cứu, đề xuất các dự án với tổng vốn dự kiến không thấp hơn 3 tỷ USD trong 3 năm tới.

Sự hợp tác này không chỉ bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng, mà còn tạo nền tảng để Phú Thọ thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất thông minh. Tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, hướng tới đón các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Từ nền tảng hạ tầng, vị trí liên kết vùng cho tới tư duy điều hành đổi mới, Phú Thọ đang cho thấy quyết tâm lớn trong việc trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao mới của miền Bắc. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, xe điện, công nghệ số không chỉ mang theo dòng vốn mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, việc làm và chuỗi giá trị toàn cầu cho địa phương.

Ngọc Tuấn